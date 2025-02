Jetzt geht es um Mahomes‘ Vermächtnis

Der steile Aufstieg von Patrick Mahomes und den Kansas City Chiefs in den NFL-Olymp ist vorerst gestoppt. Für Mahomes‘ Vermächtnis ist das aber auch eine Chance - und für die NFL eine gute Nachricht. Ein Kommentar.

Der steile Aufstieg von Patrick Mahomes und den Kansas City Chiefs in den NFL-Olymp ist vorerst gestoppt. Für Mahomes‘ Vermächtnis ist das aber auch eine Chance - und für die NFL eine gute Nachricht. Ein Kommentar.

Mancher Experte war vor dem Super Bowl LIX schon im Begriff, Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs im Dynasty-Ranking der NFL über die legendären San Francisco 49ers von Joe Montana und womöglich sogar über Tom Bradys New England Patriots zu erheben.

Vier Super-Bowl-Titel in sechs Jahren und ein historischer Threepeat wären sicherlich auch gute Argumente gewesen, ihn in der Bewertung der größten Quarterbacks der NFL-Geschichte zumindest mal vor Montana zu setzen. Es kam bekanntlich anders.

Die krachende 22:40-Niederlage gegen die Philadelphia Eagles ist für Mahomes und sein Vermächtnis aber auch eine Chance. Was gerade Brady so besonders macht, ist die Art und Weise, wie er seine sieben Titel geholt hat: unter verschiedenen Umständen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten seiner Karriere, am Ende sogar noch mit verschiedenen Teams.