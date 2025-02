Super Bowl: "Ein krachender Niederschlag für die Ewigkeit"

SPORT1 10.02.2025 • 15:32 Uhr Die Philadelphia Eagles haben die Kansas City Chiefs im Super Bowl LIX nach allen Regeln der Kunst zerlegt. Fans, Experten und die Presse reiben sich verwundert die Augen.

Die Philadelphia Eagles haben mit einer unglaublichen Dominanz zum zweiten Mal den Super Bowl gewonnen. Titelverteidiger Kansas City Chiefs um seinen Star-Quarterback Patrick Mahomes, der einen schlechten Tag erwischte und sich bei der Klatsche erstaunliche Patzer leistete, war von Beginn an chancenlos und musste sich letztlich mit 22:40 geschlagen geben. SPORT1 fasst die Reaktionen zum wichtigsten Football-Spiel der Welt zusammen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Kein Zweifel: Sie sind das beste Philly-Team jemals. Sie lassen die Chiefs geradezu lächerlich darin aussehen, überhaupt nur daran gedacht zu haben, sie könnten den Three-peat schaffen“, schrieb der Philadelphia Inquirer, eine Tageszeitung aus der Stadt des Siegerteams. Auch USA Today befand: „Diese Eagles-Performance ist eine für die Ewigkeit. Sie haben das Monster erschlagen, Historisches verhindert und eine der dominantesten Super-Bowl-Leistungen jemals abgeliefert.“

„Mahomes und Co. werden verprügelt und gedemütigt“

Hintergrund: Kansas und seine von Mahomes angeführte Offense zerfiel bereits in der ersten Halbzeit in alle Einzelteile - mit einem 0:24-Rückstand ging das Team, das zum dritten Mal in Folge den Super Bowl hätte gewinnen können, in die Pause. „Eine schockierende Klatsche“, meinte das Wall Street Journal deswegen: „An einem Abend, an dem die Chiefs Geschichte schreiben wollen, liefern die Eagles einen krachenden Niederschlag für die Ewigkeit ab - und unterstreichen ihren Anspruch, selbst eines der wichtigsten Teams im modernen Football zu sein.“

Für Mahomes war die erste halbe Stunde wohl sogar die schlechteste seiner NFL-Karriere. So stellte die New York Post fest: „Die ganze Nacht fliegen nur die Eagles, Patrick Mahomes und Co. werden verprügelt und gedemütigt. Das war nie ein echter Kampf. Kansas City war nicht in der Lage, den wilden Pass-Rush der Eagles zu bremsen - und Mahomes sah sterblich aus.“ Eine Ansicht, die viele Experten teilten. Auch Michael Vick, ehemaliger Quarterback und Legende der Eagles.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Die Chiefs kamen überhaupt nicht ins Spiel und hatten gar keine Energie“, resümierte Vick bei FOX Sports: „Ich hatte so viel mehr erwartet und dachte die ganze Zeit, Mahomes würde sie zurückbringen. Aber das konnte er nicht.“ Julian Edelmann, Receiver-Legende der New England Patriots und ebenfalls Experte bei FOX Sports, fügte hinzu: „Mahomes hat viel Druck bekommen. Ihnen ist offenbar total das Gas ausgegangen, weil sie drei so lange Saisons in Folge gespielt haben.“

„Es gibt kein schlimmeres Gefühl für einen Quarterback“

Laut Alex Smith habe schlicht und einfach die kompletteste Mannschaft dieser NFL-Spielzeit gewonnen. „Es gibt gar keinen Zweifel daran, welches Team das beste der Liga ist. Das Schlimmste für Mahomes war, dass die Eagles nur mit vier Leuten hinter ihm her waren. Das bedeutete, dass in der Deckung nie jemand fehlte. Das ist der Moment, in dem du als Quarterback Fehler machst, wenn du versuchst, zu viel zu machen. Es gibt kein schlimmeres Gefühl für einen Quarterback“, sagte der Chiefs-Vorgänger von Mahomes bei ESPN.

Neben Mahomes stellte Philadelphias Defense auch dessen sonst so kongenialen Partner, Tight End und Taylor-Swift-Freund Travis Kelce, kalt. „Wie die Eagles Kelce rausnehmen, ist phänomenal. Der beste Tight End ist einfach komplett unsichtbar“, schrieb einer der Fans auf X. „Die Eagles-Defense fliegt wirklich übers Feld. Das ist echt beeindruckend.“

So blieb dem Großteil der Fans, Experten und Prominenten am Ende nichts anderes übrig, als dem Sieger fair zu gratulieren.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Aller guten Dinge sind zwei. Glückwunsch an die Eagles, Jalen Hurts, Saquon Barkley, Nick Sirianni und eine herausragende Verteidigung, die für Philly gewonnen hat. Ihr habt es euch verdient“, meinte beispielsweise der frühere US-Präsident Barack Obama.