Mord kurz vor Super Bowl? Frau festgenommen

SPORT1 08.02.2025 • 11:18 Uhr Ein TV-Reporter Adan Manzano stirbt in New Orleans. Eine Verdächtige wird festgenommen. Die Polizei untersucht noch die Todesursache.

Die Polizei in New Orleans untersucht den Tod eines Fernsehreporters, der in der Stadt war, um über den Super Bowl zu berichten. Am Freitag wurde die Festnahme einer Frau bekannt gegeben, die seine Kreditkarte genutzt haben soll.

NFL: Verhaftung kurz vor Super Bowl

Adan Manzano, 27 Jahre alt, ein Nachrichtensprecher und Reporter für Telemundo in Kansas City, Missouri, wurde am Mittwoch tot in seinem Hotelzimmer in Kenner, einem Vorort von New Orleans, aufgefunden.

Die Polizei nahm am Donnerstagabend die 49-jährige Danette Colbert aus Louisiana fest. Sie steht unter Verdacht, vier schwere Straftaten sowie eine minderschwere Betrugs- und Diebstahlsanklage begangen zu haben, wie der stellvertretende Polizeichef von Kenner, Mark McCormick, erklärte.

Zusätzlich wird Colbert eine staatliche Anklage wegen Besitzes einer gestohlenen Schusswaffe vorgeworfen, die jedoch nicht mit Manzanos Fall in Verbindung gebracht wird, so Lt. Suzanne Carboni vom St. Tammany Sheriff’s Office.

Verdächtige auf Überwachungsvideos zu sehen

Colbert wurde auf Überwachungsvideos gesehen, wie sie gegen 5 Uhr morgens mit Manzano sein Hotelzimmer betrat und etwa eine Stunde später ohne ihn verließ.

Sie nutzte Manzanos Kreditkarte in mehreren Geschäften der Umgebung. Die Behörden fanden später Manzanos Kreditkarte und Handy in Colberts Wohnung in Slidell, nordöstlich von New Orleans.

Zudem entdeckte die Polizei Drogen in Colberts Wohnung, wie der Polizeichef von Kenner, Keith Conley, während einer Pressekonferenz am Freitag mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass Colbert allein gehandelt hat.

Polizei: „Eine Karriereverbrecherin“

Conley beschrieb Colbert als „Karriereverbrecherin“, die der Polizei in New Orleans für „Betrugsschemata“ bekannt sei.

„Jeder sollte sich seiner Umgebung bewusst sein“, sagte Conley. „Dies macht deutlich, dass es Menschen gibt, die andere ausnutzen und in ihr Vertrauen ziehen, um sie zu viktimisieren.“

Wurde TV-Reporter Manzano ermordet?

Ein mit Colberts Wohnsitz verbundenes Telefon war abgeschaltet, und auf eine an ihre E-Mail-Adresse gesendete Nachricht wurde nicht geantwortet. Die Polizei wartet auf die vollständigen Ergebnisse der Autopsie, die klären soll, ob Manzanos Tod ein Mord war, so Conley.

Das Gerichtsmedizinische Institut führt toxikologische Tests durch, deren Ergebnisse in drei bis vier Wochen erwartet werden, erklärte Tim Genevay, Direktor der forensischen Operationen im Jefferson Parish. Es wurden keine offensichtlichen körperlichen Verletzungen an Manzanos Körper festgestellt.

Große Trauer um NFL-Reporter

Steve Downing, General Manager von Telemundo Kansas City, beschrieb Manzano als einen „aufstrebenden Stern“ und „wahren Profi“ – einen zweisprachigen Fernsehmoderator und Reporter, der Sport liebte und die vergangenen zwei Super-Bowl-Siege der Kansas City Chiefs abgedeckt hatte. Er hoffte, am Sonntag einen dritten Sieg in Folge zu erleben.

„Er hatte immer ein Lächeln im Gesicht und liebte die Arbeit, die er tat“, sagte Downing. „Er war sehr engagiert, der lokalen Gemeinschaft die besten Sportnachrichten zu bieten.“