Neues Team für deutsche NFL-Hoffnung

Neues Team für Kilian Zierer: Der deutsche Offensive Tackle findet seine Heimat für das kommende Jahr in der NFL.

Neues Team für Kilian Zierer: Der deutsche Offensive Tackle findet seine Heimat für das kommende Jahr in der NFL.

Kilian Zierer hat ein neues Team in der NFL gefunden. Der 24-Jährige unterschrieb einen Vertrag bei den Atlanta Falcons für die kommende Saison. Nach SPORT1-Informationen hatte der deutsche Offensive Tackle den Medizincheck bereits am Mittwoch erfolgreich absolviert.

Zierer war nach dem Draft 2023 als Undrafted Free Agents von den Houston Texans unter Vertrag genommen worden. In seiner Rookie-Saison verletzte er sich jedoch früh am Knöchel und verpasste somit die gesamte Saison. Seine zweite Spielzeit verbrachte er im Practice Squad der Texans, die nun wohl kein Interesse an einer Verlängerung mit Zierer hatten.