NFL: Diese Szenen entschieden den Super Bowl

Pick Six von Mahomes leitet das Unheil ein

Bei einem dritten Versuch und 16 benötigten Yards war Mahomes bei noch sieben zu spielenden Minuten im zweiten Viertel schlichtweg zu gierig und wollte unbedingt das First Down, wofür er bitter bestraft wurde. Sein Pass über die Mitte des Feldes wurde von Philly-Cornerback Cooper DeJean abgefangen, der den Ball in der Folge über 38 Yards in die Endzone trug.