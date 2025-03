NFL-Revolution? Dieser Vorschlag würde alles verändern

Bis zum Beginn der nächsten NFL -Saison dauert es noch einige Monate. Für die NFL-Teams und ihre Besitzer die perfekte Zeit, um sich mit möglichen Regeländerungen auseinanderzusetzen. So haben die Detroit Lions nun eine Regeländerung vorgeschlagen, die die Setztliste in den beiden Conferences grundlegend verändern würde. Dies geht aus einer Liste möglicher Regeländerungen hervor, die die Liga veröffentlicht hat.

So sollen zwar weiterhin die Sieger der vier Divisions in die Postseason einziehen, jedoch nicht mehr automatisch auf den Rängen eins bis vier gesetzt werden. Für die Lions ein aktuelles Thema, schließlich spielen sie in der heiß umkämpften NFC North.