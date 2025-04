NFL-Draft: Legenden-Sohn ignoriert! Sein schlechter Ruf wird schon jetzt zum Problem

Auf dieses Fiasko war Sanders nicht vorbereitet

„Wir alle haben das natürlich nicht erwartet“, sagte er in einer ersten Videobotschaft. Er fügte an: „Ich habe nicht das Gefühl, dass dies ohne Grund geschehen ist. All das ist natürlich Öl ins Feuer. Wir alle wissen, dass das unter keinen Umständen hätte passieren dürfen.“

So muss Sanders heute Nacht die 2. und 3. Runde der Talentziehung abwarten. Doch wie konnte es für den Mann, der noch vor wenigen Wochen als sicheres Top-3-Talent gehandelt wurde, so weit kommen?

Shedeur Sanders macht sich schon jetzt unbeliebt

Schon vor seinem Eintritt in die NFL hat sich der Sohn von Legende Deion Sanders einige Wege versperrt - auch mit seinen pompösen Auftritten wie am Draft-Abend.

„Das schlimmste Vorstellungsgespräch, das ich je hatte“

Zudem sorgte die Liga selbst für massive Zweifel am Spielmacher. Die Liga veröffentlichte Statements von Scouts und Trainern der Teams, mit denen sich Sanders am Combine Ende Februar unterhalten hat - und diese zeichnen ein verheerendes Bild von Sanders junior.

„Das schlimmste Vorstellungsgespräch, das ich je in meinem Leben hatte. Er ist so fordern“, wird ein langjähriger Assistenz-Coach dabei zitiert.

Auch ein langjähriger AFC-Manager übte Kritik: „Es lief nicht gut in unserem Gespräch. Er will uns vorschreiben, was er machen wird und was das Beste für ihn ist. Er gibt dir das Gefühl, klein zu sein.“