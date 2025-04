Draft-Fiasko wird größer und skurriler: Auch Trump schaltet sich ein!

Der Sohn der NFL-Legende Deion Sanders galt als eines der vielversprechendsten Talente dieser Draft-Klasse. Mit beeindruckenden 4.134 Passing Yards und 37 Touchdown-Pässen in seiner letzten College-Saison bei den Colorado Buffaloes wurde er zum offensiven Spieler des Jahres in der Big-12-Conference gewählt.

Trotz dieser Leistungen entschieden sich die NFL-Teams in den ersten drei Runden gegen ihn - der selbstbewusst-schillernde Sanders soll mit großspurigen Auftritten in den Vorstellungsgesprächen Porzellan zerschlagen haben, auch der Einfluss und das Ego von Papa Deion scheint ein abschreckender Faktor zu sein.

Andere Quarterbacks ziehen an Sanders vorbei

Besonders unerwartet ist, dass bereits fünf andere Quarterbacks vor Sanders ausgewählt wurden. Die Tennessee Titans sicherten sich Cam Ward als First-Overall-Pick, während die New York Giants für Jaxson Dart bis zur Position 25 nach oben tauschten. Am zweiten Tag folgten dann Tyler Shough (New Orleans Saints), Jalen Milroe (Seattle Seahawks) und Dillon Gabriel (Cleveland Browns).