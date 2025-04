Schwerer Schicksalsschlag überschattet NFL-Draft

Die Mutter des NFL-Erstrundenpicks Derrick Harmon, Tiffany Saine, ist verstorben - kurz nachdem ihr Sohn ihr mitgeteilt hatte, dass er an Position 21 im Draft 2025 von den Pittsburgh Steelers ausgewählt worden war.

Harmon verließ seine Draft-Party, um seine Mutter im Krankenhaus zu besuchen. Sie hatte 2022 einen Schlaganfall erlitten und wurde künstlich am Leben erhalten.

Schicksalsschlag nach froher Draft-Kunde

„Es war irgendwie bittersüß“, sagte Harmon, als ihn der Anruf der Steelers erreichte, laut ESPN . „Meine Mutter war nicht bei mir, sie ist gerade im Krankenhaus und wird künstlich am Leben gehalten. Das war schon bittersüß, weil sie genauso hart gearbeitet hat wie ich, um diesen Moment zu erreichen.“

Harmon unterstützte Mutter als College-Spieler

„Im Namen der gesamten Pittsburgh Steelers Organisation spreche ich Derrick Harmon und seiner Familie in dieser schweren Zeit unser tiefstes Beileid aus“, erklärte Steelers-Präsident Art Rooney II in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme. Weiter sprach er Harmon und seiner Familie Unterstützung aus.