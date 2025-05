NFL-Star bekommt 265-Mio-Deal!

Die San Francisco 49ers aus der National Football League (NFL) haben Quarterback Brock Purdy langfristig und für viel Geld an sich gebunden.

Die 49ers hatten Purdy im Draft 2022 an 262. und damit letzter Stelle ausgewählt, er bekam dadurch den unrühmlichen Titel „Mr. Irrelevant“ verliehen. Purdy führte San Francisco aber in seiner zweiten Saison bis in den Super Bowl, wo die 49ers im Februar 2024 den Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes unterlagen.