Diagnose bei NFL-Star da: So steht es um Brock Purdy

SPORT1-AI 01.01.2025 • 11:34 Uhr Bei der Niederlage seiner 49ers gegen die Detroit Lions hat sich Brock Purdy am Ellenbogen verletzt. Er wird ausfallen - allerdings gibt es auch gute Nachrichten.

Nach einem erneuten Schreckmoment aufgrund einer Verletzung am rechten Ellenbogen können NFL-Quarterback Brock Purdy und die San Francisco 49ers aufatmen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zusätzliche Untersuchungen nach der Niederlage gegen die Detroit Lions am Montagabend ergaben keine strukturellen Schäden und keine langfristigen Bedenken hinsichtlich Purdys Ellenbogen.

Verletzung: So steht es um Purdy

„[Es ist eine] Prellung des rechten Ellenbogens mit Nervenentzündung“, erklärte Coach Kyle Shanahan. „[Er wird] höchstwahrscheinlich diese Woche ausfallen, aber keine langfristigen Probleme. Das UCL sieht gut aus.“

Da Purdy voraussichtlich im Saisonfinale der Niners gegen die Arizona Cardinals fehlen wird, muss Shanahan entscheiden, ob Joshua Dobbs oder Brandon Allen am Sonntag starten wird.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dobbs sprang am Montagabend für Purdy ein, während Allen in dessen Abwesenheit gegen die Green Bay Packers startete, als Purdy wegen einer Schulterverletzung pausierte.

NFL-Star verletzte sich gegen Liosn

Purdy verletzte sich mit 1:45 Minuten verbleibender Spielzeit im vierten Viertel, als er nach einem Shotgun-Snap das Spielfeld überblickte und versuchte, nach rechts auszuweichen.

Lions-Safety Brian Branch verfolgte Purdy, brachte ihn zu Boden und zog ihn für einen Sack herunter. Während Purdy sich drehte, landete Lions-Defensive-End Pat O’Connor auf ihm und traf Purdys Ellenbogen mit seiner Hand und dann mit seinem Gesichtsgitter.

Purdy kam nur langsam wieder auf die Beine und begab sich zur Seitenlinie, wo Dobbs das Spiel übernahm.

{ "placeholderType": "MREC" }

Alarmierende Aussagen von Purdy

An der Seitenlinie sprach Purdy mit den Ärzten und dem Trainerstab, die seine rechte Hand, sein Handgelenk und seinen Arm untersuchten.

Er versuchte einige Würfe, konnte jedoch nicht die nötige Kraft im Ellenbogen aufbringen und kehrte nicht ins Spiel zurück. Nach dem Spiel sagte Purdy, sein Ellenbogen fühle sich „schwer“ an und sein Arm „brenne“ nach dem Treffer von O’Connor.

Zunächst befürchtete er eine ähnliche Verletzung wie den Riss des ulnaren Kollateralbandes, den er im NFC Championship Game 2023 erlitt. Schnell durchgeführte Tests an der Seitenlinie schlossen jedoch Bänderschäden aus.

Wie geht es weiter mit Purdy?

Nach der Niederlage gegen die Lions machte Purdy deutlich, dass er im Saisonfinale gegen die Cardinals spielen möchte, sollte er gesund sein. Auch wenn dies nun unwahrscheinlich erscheint, bietet es ihm die Gelegenheit, sich auszuruhen und sich auf eine wichtige Offseason vorzubereiten.

Da dies das Ende seiner dritten Saison ist, wird Purdy nach dem Spiel in Arizona erstmals für eine Vertragsverlängerung in seiner jungen Karriere in Frage kommen.

Purdy beendet die Saison mit 3.864 Passing Yards, 20 Touchdowns und 12 Interceptions und erzielte zudem fünf weitere Touchdowns durch Läufe. Er rangiert auf Platz sieben in der NFL in QBR (67,8) und auf Platz drei in Yards pro Versuch (8,5).

{ "placeholderType": "MREC" }

Shanahan lobte Purdys Einsatz: „Ich denke, er hat dieses Jahr direkt angepackt. Er ist vor nichts davongelaufen, hat alles angegriffen, spielt so hart er kann und arbeitet so hart er kann.“