NFL: Gefallener US-Star aus Haft entlassen

Ruggs‘ bewegende Worte

Bei der Veranstaltung wandte sich Ruggs deshalb an die Angehörigen. „Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen“, sagte er in einem Video, das vom Las Vegas Review-Journal aufgenommen wurde. „Ich würde es lieben, wenn sie den echten Henry Ruggs kennenlernen könnten und nicht den, der vor etwas geflüchtet ist. Ich entschuldige mich aufrichtig dafür. Ich entschuldige mich auch dafür, dass mein Gesicht immer in den Nachrichten ist, immer in der Zeitung. So müssen sie ständig an die Situation erinnert werden - und an mich.“