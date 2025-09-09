NFL-Superstar fehlt „einige Wochen“

SID 09.09.2025 • 08:59 Uhr Den Tight End plagt eine Oberschenkelverletzung, der Quarterback hat unter anderem Schulterprobleme.

Die San Francisco 49ers haben in der National Football League (NFL) direkt nach dem Saisonstart mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Tight End George Kittle steht seinem Team vorerst nicht zur Verfügung, auch Quarterback Brock Purdy ist angeschlagen.

Kittle werde wegen einer Oberschenkelverletzung „einige Wochen“ fehlen, sagte Headcoach Kyle Shanahan. Den Starspieler hatte es am Sonntag im Auftaktspiel bei den Seattle Seahawks (17:13) erwischt.

Purdy plagen Probleme an der Schulter und einem Zeh, ob der 25-Jährige am Wochenende bei den New Orleans Saints spielen kann, ist noch offen. „Wir müssen sehen, wie es heilt und wie die Woche verläuft, so Shanahan.