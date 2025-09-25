Manning: Kane soll NFL-Kicker werden

SID 25.09.2025 • 16:30 Uhr Eli Manning kann sich den Bayern-Star Harry Kane hervorragend als NFL-Kicker vorstellen. Ein anderer Ex-Profi hingegen warnt.

Der zweimalige Super-Bowl-Champion Eli Manning kann sich den Bayern-Star Harry Kane hervorragend als NFL-Kicker vorstellen. „Harry könnte das! Welch ein wunderbarer Spieler“, sagte der frühere Quarterback am Donnerstag auf einem Termin der National Football League in München.

Kane ist riesiger Football-Fan und hat schon häufig darüber gesprochen, dass er gerne irgendwann eine zweite Karriere anstreben würde. Dies sei jedoch noch „weit“ entfernt. „Wir heißen ihn jederzeit willkommen, dann kann er Kicker werden“, sagte Manning.