Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
NFL
NFL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
NFL>

Manning: Kane soll NFL-Kicker werden

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Manning: Kane soll NFL-Kicker werden

Eli Manning kann sich den Bayern-Star Harry Kane hervorragend als NFL-Kicker vorstellen. Ein anderer Ex-Profi hingegen warnt.
Harry Kane ist der erfolgreichste Torjäger des FC Bayern München - doch der Engländer ist nicht nur wegen seiner beeindruckenden Torquote unverzichtbar für den deutschen Rekordmeister.
SID
Eli Manning kann sich den Bayern-Star Harry Kane hervorragend als NFL-Kicker vorstellen. Ein anderer Ex-Profi hingegen warnt.

Der zweimalige Super-Bowl-Champion Eli Manning kann sich den Bayern-Star Harry Kane hervorragend als NFL-Kicker vorstellen. „Harry könnte das! Welch ein wunderbarer Spieler“, sagte der frühere Quarterback am Donnerstag auf einem Termin der National Football League in München.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kane ist riesiger Football-Fan und hat schon häufig darüber gesprochen, dass er gerne irgendwann eine zweite Karriere anstreben würde. Dies sei jedoch noch „weit“ entfernt. „Wir heißen ihn jederzeit willkommen, dann kann er Kicker werden“, sagte Manning.

Auch Markus Kuhn, früherer Defensive Tackle der New York Giants und erster Deutscher mit einem NFL-Touchdown, mag die Idee. „Er sollte es auf jeden Fall mal probieren“, sagte Kuhn, betonte aber: „Man darf nicht unterschätzen, wie extrem schwierig das ist, so ein Ei zu kicken.“ Ein Kane-Engagement würde „dem Sport sicher beim internationalen Wachstum helfen“.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite