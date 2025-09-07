Nach Patriots-Beben: Besonderer Erfolg für Trainer-Legende

SPORT1 07.09.2025 • 09:09 Uhr Trainer-Legende Bill Belichick feiert einen Premieren-Erfolg - und das nach Querelen in der jüngeren Vergangenheit.

Bill Belichick hat im Football schon fast alles erlebt - sechs Super-Bowl-Ringe, unzählige Rekorde -, doch ein Erfolg als College-Head-Coach fehlte ihm bislang. Das änderte sich nun beim 20:3 der North Carolina Tar Heels gegen Charlotte. „Es ist großartig“, sagte der 73-jährige: „Aber es geht um das Team. Nach Montag waren alle enttäuscht, doch die Jungs haben sich reingehängt und es wettgemacht. Darauf bin ich stolz.“

Fünf Tage zuvor hatte North Carolina beim 14:48 gegen TCU zwei Defensive Touchdowns kassiert und 258 Rushing-Yards zugelassen. Gegen Charlotte präsentierte sich die Defense wie verwandelt: Nur 21 Yards am Boden gestatteten die Tar Heels, dazu hielt die Unit den Gegner insgesamt bei drei Punkten. Offensiv setzte Belichick auf ein konservatives Konzept mit viel Laufspiel - 148 Yards ohne Turnover. Bereits zur Pause stand es 17:3, der Rest war Ergebnisverwaltung.

Nachbeben der Patriots-Trennung

Die Pleite gegen TCU hatte eine Welle negativer Schlagzeilen ausgelöst. Mehrere US-Medien, darunter ESPN, berichteten zudem, dass Scouts der New England Patriots den Zugang zu UNCs Trainings­anlage verwehrt wurde. Belichick bestätigte das: „Offensichtlich bin ich in deren Facility nicht erwünscht, also sind sie bei uns ebenfalls nicht willkommen.“

Die Trennung von Besitzer Robert Kraft verläuft seit Belichicks Abschied nach der Saison 2023 öffentlichkeits­wirksam. Kraft hatte erklärt, seine Verpflichtung sei einst ein „großes Risiko“ gewesen. Darauf konterte Belichick im Juli: Er selbst habe das Risiko getragen.

Keine Spielereien, kein Gameball

Trotz des historischen Moments blieb der Coach gewohnt nüchtern. Senior-Cornerback Gavin Gibson grinste nur auf die Frage, ob es einen Gameball für Belichick gegeben habe: „Wenn wir es versucht hätten, hätte er uns wahrscheinlich angesehen nach dem Motto: ‚Lasst mal.‘“ Für Belichick zählte vielmehr die Reaktion des Teams: „In der Kabine und draußen auf dem Trainingsplatz hat man sofort ein höheres Maß an Entschlossenheit gespürt. Genau darum geht es: besser werden.“