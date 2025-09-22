NFL: Bittere Mahomes-Serie endet

SID 22.09.2025 • 06:30 Uhr Die Kansas City Chiefs gewinnen am Tag der Comebacks und Last-Minute-Siege erstmals überhaupt bei den New York Giants. Für Patrick Mahomes endet damit eine Serie.

Am Tag der Comebacks und Last-Minute-Siege haben die Kansas City Chiefs in der National Football League (NFL) ihren ersten Saisonsieg gefeiert - einen historischen noch dazu. Durch ein 22:9 gewann das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes im achten Versuch zum ersten Mal überhaupt ein Spiel bei den New York Giants, die zum vierten Mal seit 2017 eine Spielzeit mit drei Niederlagen begonnen haben.

Für Mahomes (30) endete damit zugleich die längste Serie ohne Sieg in seiner Karriere. Nach der Niederlage gegen die Philadelphia Eagles im Super Bowl hatten die Chiefs auch die ersten beiden Spiele der Saison verloren. Am Sonntag kommt es zum Top-Duell mit den Baltimore Ravens um Quarterback Lamar Jackson, die im „Monday Night Game“ die Detroit Lions mit Amon-Ra St. Brown empfangen.

Gleich sieben Partien wurden am dritten Spieltag innerhalb der letzten drei Spielminuten oder mit dem letzten Spielzug entschieden - das hatte es in der Super-Bowl-Ära (seit 1967) erst einmal gegeben. Für eine große Überraschung sorgten dabei die bislang sieglosen Cleveland Browns, die als krasser Außenseiter 13:10 gegen die Green Bay Packers gewannen - durch ein Field Goal in letzter Sekunde. 3:38 Minuten vor dem Ende hatten sie noch 0:10 zurückgelegen.

Schwere Verletzung bei Bosa?

Mit einem Field Goal bei bereits abgelaufener Zeit gewannen erneut auch die Los Angeles Chargers, die durch das 23:20 gegen die Denver Broncos ihren dritten Saisonsieg feierten. Der Ausgleich war den Chargers durch einen Touchdown-Pass von Quarterback Justin Herbert auf Keenan Allen erst 2:37 Minuten vor dem Ende gelungen.

