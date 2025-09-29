NFL: Parsons erlebt Rückkehr für die Geschichtsbücher

SPORT1 29.09.2025 • 12:35 Uhr Superstar Micah Parsons kehrt nach seinem Schock-Trade zurück nach Dallas. Es wird ein Spektakel, an das man sich noch lange erinnern wird.

Ein 40:40-Shootout, sieben Führungswechsel und ein dramatischer Schlussakkord, der beiden NFL-Teams nur ein Unentschieden beschert: Die Green Bay Packers und die Dallas Cowboys lieferten sich in Arlington ein wildes Duell, das in vielerlei Hinsicht Geschichte schrieb. Nie zuvor gab es bei einem Remis so viele Führungswechsel.

Für Micah Parsons war es die erste Rückkehr ins AT&T Stadium seit seinem Trade nach Green Bay vor knapp einem Monat. Der Pass-Rusher bekam, was er sich vorgenommen hatte - einen Sack gegen seinen früheren Quarterback Dak Prescott in der Verlängerung. Zufrieden machte ihn das allerdings nicht. „Ich bin stinksauer“, erklärte der 26-Jährige. „Unsere Defense hat Jordan Love im Stich gelassen.“

Parsons kehrt nach Dallas zurück

Bei seiner Rückkehr bekam Parsons schon vor dem Anpfiff Applaus von den Dallas-Fans. Sie hätten ihren Liebling gerne behalten und trauerten nach dem Trade. Auch die alten Teamkollegen vermissen Kumpel. Nach Abpfiff herzte ihn Trevon Diggs und tauschte das Trikot.

Der spektakuläre Wechsel des zweimaligen All-Pro war im Sommer durch einen Vertragsstreit mit Cowboys-Boss Jerry Jones ausgelöst worden. Kontakt gibt es seither nicht mehr. „Er konnte es mir nicht persönlich sagen, also ist das für mich erledigt“, betonte Parsons. Jones revanchierte sich kühl: „Er ist ein großartiger Spieler, aber ich bereue nichts.“

Nun setzte Dallas alles daran, Parsons auszubremsen. Tight End Jake Ferguson half den Tackles immer wieder zusätzlich gegen den Ex-Kollegen.

Packers-Spielmacher Jordan Love glänzte mit 337 Yards und drei Touchdowns. Prescott hielt mit 319 Yards und ebenfalls drei Scores dagegen, blieb auch unter Druck eiskalt: Bei 14 Pressures verwandelte er zehn Pässe für 121 Yards und sechs First Downs. Love wiederum bedankte sich nach der Partie artig bei Parsons, der sich bei ihm entschuldigte: „Danke, dass du uns heute getragen hast.“