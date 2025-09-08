NFL: St. Brown und Lions verlieren Auftakt

SID 08.09.2025 • 05:58 Uhr Bei den Green Bay Packers verliert Detroit 13:27. Star-Verteidiger Micah Parsons feiert sein Debüt für die Packers.

Der deutsch-amerikanische Football-Profi Amon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions zum Auftakt in die neue NFL-Saison eine Niederlage kassiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Lions verloren bei den Green Bay Packers um Star-Neuzugang Micah Parsons mit 13:27, St. Brown fing insgesamt vier Pässe für 45 Yards und erzielte keinen Touchdown.

„Man hasst es, mit einer Niederlage zu starten“

Die Lions, die in der starken vergangenen Saison noch einen Rekord von 33,2 Punkten im Schnitt pro Spiel aufgestellt hatten, hatten über das gesamte Spiel mit der starken Defensive der Packers zu kämpfen und kamen erst in der letzten Minute der Partie in die Endzone.

„Sie sind herausgekommen und haben hervorragend gespielt, und wir haben nicht gut genug gespielt“, sagte Lions-Trainer Dan Campbell: „Es ist schwer, in so ein Spiel zu gehen und nicht annähernd an seinem besten Level zu sein. Man hasst es, die Saison mit einer Niederlage zu starten.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Packers-Star mit erstem Sack

Vor allem Verteidiger Parsons wurde bei Green Bay lautstark von den Fans gefeiert. Der 26 Jahre alte Defensive End war im Zuge eines Mega-Deals Ende August von den Dallas Cowboys zu den Packers gewechselt. In der Nacht auf Montag gelang ihm dann vier Minuten vor Spielende direkt sein erster Sack.