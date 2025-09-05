NFL: Verletzungs-Horror nach 2 Sekunden!

Vincent Wuttke 05.09.2025 • 13:45 Uhr Eagles-Star Ben VanSumeren ist wohl jetzt schon der Pechvogel der Saison. Beim ersten Spielzug verletzt er sich schwer.

Das Eröffnungsspiel der neuen NFL-Saison wird Ben VanSumeren trotz des 24:20 seiner Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys in schlechter Erinnerung behalten. Denn nach nur zwei Sekunden und sogar noch vor dem ersten echten Spielzug seines Teams verletzte sich der Fullback schwer am Knie. Ihm droht nun das Saisonaus.

Beim Kickoff stürmte der 25-Jährige im Special Team los, prallte dann mit einem Gegenspieler zusammen und verdrehte sich das Knie. Der Spielzug lief noch kurz weiter und so wurde die Partie nach sechs Sekunden gestoppt. Der Profi blieb direkt liegen und warf seinen Helm frustriert weg. Wenig später fuhr ein Kart ihn vom Feld herunter in die Katakomben zu Untersuchungen. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Doch Experten vermuten eine Kreuzbandverletzung.

NFL-Start: Drama um Eagles-Star

Eigentlich sollte VanSumeren in dieser Spielzeit eine größere Rolle einnehmen und neben seinen Aktionen bei Anstößen und Punts auch in der Offensive als Fullback genutzt werden. Doch aus den Plänen wird nun nichts.

In den vergangenen beiden Jahren kam er insgesamt auf 20 Einsätze in der NFL.

