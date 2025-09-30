NFL: „Gute Nachrichten“ für Hill nach Horror-Verletzung

Vincent Wuttke 30.09.2025 • 23:03 Uhr Der Wide Receiver der Miami Dolphins muss nach seiner Horrorverletzung unters Messer. Es werden „gute Nachrichten“ verkündet.

Für Footballstar Tyreek Hill von den Miami Dolphins ist die NFL-Saison nach seiner Horrorverletzung wie befürchtet früh beendet. Der Wide Receiver wurde bereits am Knie operiert, in dem „mehrere Bänder“ gerissen sind, wie Headcoach Mike McDaniel am Tag nach dem 27:21 gegen die New York Jets bekannt gab.

„Seine Saison ist offensichtlich vorbei. Unser Fokus als Team liegt nun darauf, ihn zu unterstützen“, erklärte McDaniel nach dem ersten Saisonsieg der Dolphins. Laut Medienberichten soll beim 31-Jährigen unter anderem das vordere Kreuzband betroffen sein.

Hills Agent Drew Rosenhaus sprach gegenüber ESPN aber von „guten Neuigkeiten“. Denn laut ihm sei kein weiterer Eingriff nötig. Denn die OP „verlief sehr gut. Tyreek wird nächste Saison auf jeden Fall spielen. Realistisch ist der Saisonstart.“

Die folgenschwere Szene hatte sich Anfang des dritten Viertels im Monday Night Game ereignet, bei einem Tackling wurde Hills Bein in eine unnatürliche Position verdreht. Eilig kam Hilfe von der medizinischen Abteilung, „Cheetah“ Hill erhielt eine Schiene.

„Die medizinische Versorgung war erstklassig, als wir sie brauchten“, lobte McDaniel. Als der Passempfänger im Hard Rock Stadium vor der Fahrt ins Krankenhaus auf einem Golfwagen vom Feld gebracht wurde, konnte er schon wieder lachen und winkte den Fans zu.

Hill, 2020 Super-Bowl-Champion mit den Kansas City Chiefs und wegen Skandalen abseits des Spielfeldes immer wieder in den Schlagzeilen, hat seit 2017 in der NFL 83 Touchdown-Pässe gefangen. Mehr sind in diesem Zeitraum nur Davante Adams (102) und Mike Evans (91) gelungen.

