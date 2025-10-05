Bei Debüt für Gabriel: Browns verlieren in London

SID 05.10.2025 • 18:53 Uhr Die Cleveland Browns kassieren den nächsten Dämpfer. Den Vikings gelingt in der Schlussminute der entscheidende Touchdown.

Rookie Dillon Gabriel hat in London bei seinem Debüt als Starting-Quarterback nur knapp einen Sieg mit den Cleveland Browns verpasst.

Beim Gastspiel der National Football League (NFL) im Stadion des englischen Fußballklubs Tottenham Hotspur kassierten die schwach in die Saison gestarteten Browns beim 17:21 gegen die Minnesota Vikings in der Schlussminute den entscheidenden Touchdown.

Gabriel (24), in diesem Jahr von Cleveland am Position 94 gedraftet, war unter der Woche zur Nummer eins befördert worden - Routinier Joe Flacco musste nach vier Spielen auf die Bank. Dem 40-Jährigen, 2013 Super-Bowl-Champion mit den Baltimore Ravens, waren im bisherigen Saisonverlauf acht Interceptions unterlaufen.

NFL: Fünfter Sieg für die Vikings

Durch den Touchdown von Jordan Addison feierten die Vikings ihren fünften Sieg beim fünften Auftritt in London. Zuletzt hatte Minnesota in Dublin/Irland die Pittsburgh Steelers besiegt. Gabriel gelangen zwei Touchdownpässe, 19 seiner 33 Würfe kamen an.

