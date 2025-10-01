"Ein echter Superstar" - Manning schwärmt von deutschem NFL-Star

Niklas Senger , Jonas Nohe 01.10.2025 • 15:04 Uhr Im exklusiven SPORT1-Interview spricht Quarterback-Legende Eli Manning über Amon-Ra St. Brown und die Entwicklung der NFL in Europa.

Der deutsch-amerikanische NFL-Star Amon-Ra St. Brown ist mit sechs Touchdowns in vier Spielen stark in die Saison gestartet. Im exklusiven SPORT1-Interview gerät Quarterback-Legende Eli Manning ins Schwärmen.

„Ich durfte Amon-Ra St. Brown schon bei einigen Pro Bowls coachen. Er ist ein großartiger Mensch und ein herausragender Spieler“, lobte der zweimalige Super-Bowl-MVP den Wide Receiver: „Er ist einer der strahlenden Stars der NFL – ein echter Superstar, der alles kann und für sein Team immer wichtige Aktionen macht.“

NFL-Fans in Europa: „Das macht riesig Spaß“

In Deutschland dürfte St. Brown auch den bereits seit einigen Jahren aufgekommenen NFL-Boom weiter fördern. Immer mehr Spiele der NFL werden auf internationalem Boden ausgetragen und auch die Gerüchte über eine Division in Europa bestehen fort.

„Es gibt dieses Jahr sieben Spiele in Europa, und in den nächsten Jahren sollen es wohl 16 werden. Ich war 2008 beim allerersten NFL-Spiel im Ausland dabei. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich der Sport hier entwickelt hat – wie die Fans die Regeln besser verstehen und wie leidenschaftlich sie dabei sind“, beschrieb Manning die Entwicklung und feierte: „Dass wir hier eine so große Fangemeinde haben, ist fantastisch und macht riesig Spaß.“

Als Quarterback konnte Manning zwei Super-Bowl-Siege mit den New York Giants einfahren und dabei den legendären Tom Brady bezwingen. Bei seinem ehemaligen Team gab es zuletzt Wirbel auf der Position des Quarterbacks.

Manning über Quarterback-Wechsel bei den Giants: „Nur eine Frage der Zeit“

Veteran Russell Wilson wurde vom Erstrundenpick Jaxson Dart auf die Bank verdrängt. „In der NFL müssen ständig harte Entscheidungen getroffen werden. Ich hätte Russell gewünscht, dass er rausgeht und stark spielt“, meinte Manning, räumte jedoch auch ein: „Aber wenn man in der ersten Runde einen Quarterback draftet, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis dieser auch spielen darf.“