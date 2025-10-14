Konsequenzen nach NFL-Schlägerei

SID 14.10.2025 • 06:45 Uhr Nach der Schlägerei im Spiel zwischen den Chiefs und den Lions bekommt der Verursacher Konsequenzen zu spüren.

Brian Branch von den Detroit Lions ist für seinen Ausraster nach der Partie bei den Kansas City Chiefs von der NFL für ein Spiel gesperrt worden.

Der Safety, Teamkollege des deutsch-amerikanischen Wide Receivers Amon-Ra St. Brown, hatte nach der 17:30-Niederlage am Sonntag die Nerven verloren, Kansas‘ JuJu Smith-Schuster ans Helm-Gitter geschlagen und damit ein Handgemenge unter den Spielern ausgelöst.

NFL-Vizepräsident tadelt Branch

Jon Runyan, Vizepräsident der Liga, tadelte Branchs Verhalten, das „ein schlechtes Licht auf die NFL“ werfe „und in unserem Spiel nichts zu suchen hat“. Zuvor hatte Lions-Coach Dan Campbell bei Andy Reid, Cheftrainer der Chiefs, um Entschuldigung gebeten.

„Ich liebe Brian Branch, aber was er getan hat, ist unentschuldbar und wird hier nicht akzeptiert. So etwas machen wir nicht, so geht das bei uns nicht“, sagte Campbell.

