"Unentschuldbar": Chiefs-Sieg endet in Prügelei

Der ein oder andere NFL-Zuschauer dürfte in den USA seinen Fernseher schon ausgeschaltet haben, als sich nach dem 30:17-Sieg der Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions im Arrowhead Stadium ein heftiges Handgemenge entwickelte.
Chiefs-Sieg endet in Prügelei
Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes hatte nach der Partie versucht, mit Lions-Safety Brian Branch abzuklatschen. Branch ignorierte den Spielmacher allerdings, woraufhin Chiefs-Receiver JuJu Smith-Schuster Anstoß an dieser Geste nahm, auf Branch zuging und einige Worte mit ihm wechselte.
In der Folge verpasste Branch, bereits aus der Vergangenheit für seine mitunter hitzige Art bekannt, Smith-Schuster einen Schlag gegen seinen Gesichtsschutz, was zu einer Auseinandersetzung zwischen Spielern beider Teams führte.
Branch droht nach Schlag Nachspiel
Übeltäter Branch droht nun ein Nachspiel – und das durchaus auch intern. „Ich liebe Brian Branch. Aber das ist unentschuldbar“, schimpfte Lions-Head-Coach Dan Campbell: „Das wird nicht akzeptiert. Sowas machen wir nicht. Ich entschuldige mich bei den Chiefs und Smith-Schuster.“
Der Lions-Safety selbst hatte nach dem Spiel übrigens erklärt, er habe die Rauferei angezettelt, weil Smith-Schuster während der Partie an ihm einen illegalen „Block in the Back“ ausgeführt habe, ohne dass dies durch eine Flagge der Schiedsrichter geahndet wurde.
„Ich habe etwas Kindisches getan, aber ich habe es satt, dass Leute zwischen den Spielzügen Dinge tun, die die Schiedsrichter nicht bemerken.“