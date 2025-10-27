NFL: Ein bitterer Moment beendet eine verheißungsvolle Rookie-Saison

SPORT1 27.10.2025 • 20:19 Uhr Cam Skattebos starke Debütsaison in der NFL endet nach einer schweren Verletzung abrupt. Der 22-Jährige wird noch am Abend nach dem Spiel operiert.

Cam Skattebos verheißungsvolle Rookie-Saison ist nach einem einzigen, bitteren Moment Geschichte. Der Running Back der New York Giants zog sich bei der 20:38-Niederlage gegen die Philadelphia Eagles eine schwere Verletzung am rechten Sprunggelenk zu und wurde noch am Sonntagabend in einer Spezialklinik operiert.

„Es ist alles gut verlaufen“, bestätigte Head Coach Brian Daboll am Montag bei einer Pressekonferenz.

NFL: Schock-Szene im zweiten Viertel

Mitte des zweiten Viertels griff Quarterback Jaxson Dart über die Mitte an, als Skattebo beim Tackling von Linebacker Zack Baun unglücklich mit den Füßen hängen blieb.

Dabei knickte sein Fuß ab. Die Spieler beider Teams wandten sich entsetzt ab. Der 23-Jährige wurde schließlich mit einem Cart vom Platz befördert.

Wegen der augenscheinlichen Schwere der Verletzung entschieden sich die Teamärzte für einen sofortigen Eingriff in Philadelphia. „Er hat einen langen Weg vor sich, aber Skat ist ein Kämpfer“, betonte Daboll.

Ein Lichtblick in der Giants-Offense

Eine genaue Ausfallzeit nannte der Coach nicht, doch laut übereinstimmenden Berichten ist klar: Skattebo, der von den Giants in der vierten Runde gepickt worden war, wird den Rest der Saison verpassen.

Dabei hatte Skattebo die New Yorker Offense bis zu seiner Verletzung belebt: 101 Läufe für 410 Yards, fünf Rushing-Touchdowns und zwei weitere Scores als Receiver stehen für seinen erfolgreichen NFL-Einstand. Gegen Philadelphia fing er bereits im ersten Viertel einen 18-Yard-Touchdown, ehe wenige Minuten später der Albtraum folgte.