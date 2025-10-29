NFL: Saisonaus! Top-Receiver operiert

SPORT1 29.10.2025 • 06:48 Uhr Giants-Receiver Malik Nabers hat sich vor vier Wochen das Kreuzband gerissen. Erst jetzt konnte er operiert werden.

Schockmoment in Woche vier, Skalpell vier Wochen später: Malik Nabers, der 22-jährige Star-Receiver der New York Giants in der NFL, ist am Dienstag am rechten Kreuzband operiert worden. Durchgeführt wurde der Eingriff von Dr. Daniel E. Cooper, Teamarzt der Dallas Cowboys. Erst nachdem die Schwellung vollständig abgeklungen war und Nabers mehrere Wochen mit der schweren Verletzung überbrücken musste, gaben die Ärzte grünes Licht. Head Coach Brian Daboll betonte, sein Schützling sei „quasi täglich“ im Trainingszentrum erschienen, um jede Übung mitzunehmen.

Kreuzbandrisse bedeuten in der NFL in der Regel rund neun Monate Pause. Hält der Plan, könnte Nabers pünktlich vor dem Start der nächsten Saison im September wieder auf dem Feld stehen. Für den Receiver selbst ist das ein kleiner Trost. Der Verlust wiegt schwer, weil die Verletzung zu einem Zeitpunkt passierte, als die Giants ihrem jungen Quarterback Jaxson Dart eigentlich alle Waffen zur Verfügung stellen wollten.

Nabers fällt nun lange aus

Nabers lieferte nach seiner Ankunft in der Liga im vergangenen Jahr sofort ab: In seiner ersten Spielzeit stellte er mit 109 Catches für 1.204 Yards und sieben Touchdowns einen Franchise-Rekord auf. Auch 2025 begann verheißungsvoll - 18 Receptions, 271 Yards, zwei Touchdowns in drei Spielen. Seine 127 Fänge in den ersten 19 NFL-Partien bedeuten Rang zwei hinter Odell Beckham Jr. in dieser statistischen Kategorie. Dann kam der Moment gegen die Chargers, als Nabers in der Luft zum Ball griff, sich das Knie hielt und auf dem Cart mit einem Handtuch über dem Kopf verschwand.