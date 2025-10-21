NFL: Verletzungsschock für NFL-Star

Schock für die Tampa Bay Buccaneers! Bei der 9:24-Niederlage auswärts gegen die Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown hat sich ihr Star-Receiver Mike Evans schwer an der Schulter verletzt.
Verletzungsschock für NFL-Star
Wie die Franchise bekannt gab, zog sich Evans einen Schlüsselbeinbruch zu, wodurch er vermutlich für die restliche NFL-Saison ausfallen wird.
Evans schlägt mit dem Kopf auf
Der 32-Jährige, der sich auch eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, wurde im zweiten Viertel mit dem Golfwagen in die Umkleidekabine gebracht, nachdem Lions-Cornerback Rock Ya-Sin ihn bei einem tiefen Pass von Quarterback Baker Mayfield zu Boden geworfen hatte.
Evans‘ Kopf schlug auf dem Rasen auf, als er und Ya-Sin zu Boden stürzten. Ya-Sin stand sofort wieder auf und blieb unverletzt.
NFL-Star wird Rekord verpassen
Der Star-Receiver blieb nach dem Spielzug mehrere Sekunden lang liegen und verzog schmerzverzerrt sein Gesicht. Tight End Cade Otton, Running Back Rachaad White und Left Tackle Tristan Wirfs versammelten sich um Evans, während er vom medizinischen Personal versorgt wurde.
Durch die Verletzung wird Evans‘ Serie von 1.000-Yard-Saisons enden. Er ist der einzige Spieler in der Geschichte der Liga, der in jeder seiner elf Saisons 1.000 Receiving Yards erzielt hat.
Hätte er dies auch 2025 geschafft, hätte er den Rekord von Legende Jerry Rice für die meisten aufeinanderfolgenden 1.000-Yard-Saisons in der NFL-Geschichte gebrochen.