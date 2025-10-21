NFL: Verletzungsschock für NFL-Star

Johannes Vehren 21.10.2025 • 06:32 Uhr Mike Evans von den Tampa Bay Buccaneers verletzt sich schwer an der Schulter. Die Saison ist für den NFL-Star-Receiver wohl vorbei.

Schock für die Tampa Bay Buccaneers! Bei der 9:24-Niederlage auswärts gegen die Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown hat sich ihr Star-Receiver Mike Evans schwer an der Schulter verletzt.

Wie die Franchise bekannt gab, zog sich Evans einen Schlüsselbeinbruch zu, wodurch er vermutlich für die restliche NFL-Saison ausfallen wird.

Evans schlägt mit dem Kopf auf

Der 32-Jährige, der sich auch eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, wurde im zweiten Viertel mit dem Golfwagen in die Umkleidekabine gebracht, nachdem Lions-Cornerback Rock Ya-Sin ihn bei einem tiefen Pass von Quarterback Baker Mayfield zu Boden geworfen hatte.

Evans‘ Kopf schlug auf dem Rasen auf, als er und Ya-Sin zu Boden stürzten. Ya-Sin stand sofort wieder auf und blieb unverletzt.

NFL-Star wird Rekord verpassen

Der Star-Receiver blieb nach dem Spielzug mehrere Sekunden lang liegen und verzog schmerzverzerrt sein Gesicht. Tight End Cade Otton, Running Back Rachaad White und Left Tackle Tristan Wirfs versammelten sich um Evans, während er vom medizinischen Personal versorgt wurde.

Durch die Verletzung wird Evans‘ Serie von 1.000-Yard-Saisons enden. Er ist der einzige Spieler in der Geschichte der Liga, der in jeder seiner elf Saisons 1.000 Receiving Yards erzielt hat.