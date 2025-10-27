Raiders holen wohl Tyler Lockett: Reunion mit Coach Carroll

SPORT1 27.10.2025 • 17:30 Uhr Die Las Vegas Raiders stehen offenbar vor einer Verpflichtung von Tyler Lockett. Nach seinem Aus bei den Tennessee Titans soll ein Medizincheck folgen.

Die Las Vegas Raiders stehen offenbar vor einer Verpflichtung von Wide Receiver Tyler Lockett. Der ehemalige Spieler der Seattle Seahawks, der zuletzt bei den Tennessee Titans war, steht damit vor einer Reunion mit Head Coach Pete Carroll.

Laut ESPN soll der Vertrag des 33-Jährigen nach einem obligatorischen Medizincheck noch heute bestätigt werden.

Erst vor einer Woche hatten die Tennessee Titans den Routinier entlassen, nachdem er in sieben Partien lediglich zehn Pässe für 70 Yards gefangen hatte. Der Einjahresdeal in Nashville war damit schneller beendet als erwartet.

Seahawks-Legende mit beeindruckenden Zahlen

In Seattle war Lockett eine Institution: 661 Receptions, 8.594 Yards, 61 Touchdowns - jeweils Platz zwei der Klubchronik. Von 2019 bis 2022 knackte Lockett vier Jahre am Stück die 1.000-Yard-Marke.

Mit Quarterback Geno Smith (2022-24) kamen 212 Catches, 2.527 Yards und 16 Touchdowns in fünfzig Spielen hinzu.

Die Raiders wollen ihre anfällige Passing-Offense beleben und setzen dabei auf Locketts Routenpräzision und Zuverlässigkeit im Slot. Parallel brodelt die Gerüchteküche um Jakobi Meyers.

Lockett im Anflug: Kommt es zum Myers-Trade?

Der 28-jährige Receiver bestätigte öffentlich, „absolut sicher“ einen Trade anzustreben, weil Vertragsgespräche vor der Saison scheiterten. Laut ESPN-Insider Adam Schefter würden die Raiders jedoch nur bei einem „starkem Gegenwert“ über einen Deal nachdenken.

Sollte der Medizincheck ohne Probleme verlaufen, wird Lockett schon in dieser Woche erstmals mit Pete Carroll auf dem Trainingsfeld stehen. Der erfahrene Coach kennt die Qualitäten seines einstigen Nummer-eins-Passempfängers genau - nun sollen sie auch bei den Raiders zünden.