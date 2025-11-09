Emotionaler Auftakt für die NFL in Berlin

Jonas Nohe 09.11.2025 • 16:42 Uhr Erst große Choreo, dann Schweigeminute: Beim NFL Berlin Game im Olympiastadion wird es schon vor dem Spiel hochemotional. Eine deutsche Sport-Legende schwärmt von dem Event.

Das NFL-Spiel in Berlin zwischen den Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons hat schon vor dem Kickoff gleich doppelt für große Emotionen gesorgt.

Mit einer riesigen Choreo im gesamten Olympiastadion wurde zunächst des Mauerfalls vor exakt 36 Jahren gedacht - dazu ertönte der Scorpions-Klassiker „Wind of Change“ aus den Lautsprechern.

„Das ist natürlich ein total besonderes Datum“

Die Hälfte des Stadions präsentierte sich dabei mittels entsprechender Fahnen in den deutschen Farben Schwarz, Rot und Gold, die andere Hälfte in den US-amerikanischen Farben Blau, Weiß und Rot, die hinter der Endzone gegenüber dem Marathon-Tor in ein überdimensionales NFL-Logo mündeten.

„Das ist natürlich ein total besonderes Datum, das haben sie schon gut ausgesucht, muss ich sagen“, meinte Eiskunstlauf-Legende Kati Witt vor dem Spiel mit Blick auf den geschichtsträchtigen Spieltermin am 9. November zu SPORT1.

„Heute vor 36 Jahren haben die Berliner es geschafft, aus dem Osten heraus die Mauer niederzureißen und Berlin wieder eine große, freie Stadt werden zu lassen“, erinnerte die zweimalige Olympiasiegerin, die zudem von der Stimmung am NFL-Wochenende in der Hauptstadt schwärmte: „Man merkt es, dass die Stadt gerade eine ganz große Feierlichkeit ist. Man trifft überall Fans in der Stadt.“

Als Honorary Captain war die 59-Jährige beim Münzwurf vor dem Spiel zwischen den Colts und den Falcons dann sogar mit auf dem Feld - zuvor aber hatte es einen weiteren emotionalen Moment gegeben.

Mit einer Schweigeminute gedachte das gesamte Berliner Stadion des am Donnerstag unter tragischen Umständen ums Leben gekommenen NFL-Profis Marshawn Kneeland.