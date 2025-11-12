Früherer NFL-Profi Bada beendet Karriere

SID 12.11.2025 • 16:28 Uhr David Bada beendet seine Footballkarriere. Der Münchner spielte zweimal für die Washington Commanders.

Der frühere NFL-Profi David Bada hat seine Footballkarriere nach elf Jahren beendet. „Manchmal kommt der Moment, wo der Körper und der Kopf sagt: es ist vorbei“, sagte der Münchner in einem Instagram-Video.

Bada, der im Vorjahr in der Saisonvorbereitung mit den Detroit Lions einen Achillessehnenriss erlitten hatte, war in der Spielzeit 2022/23 zweimal für die Washington Commanders aufgelaufen.

„Ich war nur ein kleiner Junge aus München, der Football spielen wollte — und jetzt beende ich meine aktive Football-Karriere“, schrieb Bada. Der 30-Jährige spielte in der German Football League (GFL) für die Munich Cowboys, Ingolstadt Dukes und Schwäbisch Hall Unicorns, ehe es mit dem Wechsel nach Nordamerika klappte.