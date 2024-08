Beim NFL-Comeback schwer verletzt: Schock um David Bada

Schwere Verletzung bei Bada?

Wie Headcoach Dan Campbell im Anschluss verkündete, zog sich der 29-Jährige eine Verletzung an der Achillessehne zu. Die Detroit News berichteten in der Folge, dass es sich um eine „langwierige“ Verletzung handle.

Deutscher NFL-Profi gerade erst wieder fit

Ist der Kunstrasen schuld?

Eigentlich wollte sich der Bada während der Preseason bei der Franchise empfehlen, der Zug ist nun aller Voraussicht nach abgefahren. Einen fahlen Beigeschmack hinterlässt außerdem der Ort des Geschehens, das denkwürdige MetLife Stadium in New York.

Beschwerden von einer Vielzahl an Akteuren blieben jedoch ohne Wirkung. In der vergangenen Saison hatte sich an selber Stelle auch Quarterback-Superstar Aaron Rodgers die Achillessehne gerissen.

„Es ist eines der verletzungsanfälligsten Stadien in der NFL“, hatte der deutsche NFL-Profi Jakob Johnson vergangenes Jahr im Podcast What happens in Vegas erklärt und die Verantwortlichen kritisiert. „Wenn die Rahmenbedingungen dir aber deutlich sagen, hier ist es wissenschaftlich am wahrscheinlichsten, dass du dir eine Verletzung holst, die nicht unbedingt etwas mit Kontakt zu tun haben muss, dann ist es schade und unsinnig, dass es nicht geändert wird.“