NFL: Colts-Star dominiert - In eine eigene Liga enteilt

SID 10.11.2025 • 05:45 Uhr Jonathan Taylor überragt auch in Berlin - und gibt sich demütig.

Nach seiner Gala-Vorstellung in Berlin dachte Jonathan Taylor an Idole wie Jesse Owens oder Usain Bolt, die an gleicher Stelle einst Wunderdinge vollbrachten. „Das lässt einen demütig zurück. Dies ist ein historischer Ort. Und wenn man sich die Geschichte der Männer ansieht, die hier Erstaunliches geleistet haben, lässt man sich nicht hängen. Ein Teil davon zu sein, gibt mir das Gefühl, Teil dieser Tradition zu sein“, sagte der Star-Runningback der Indianapolis Colts.

Nach dem 31:25 (25:25, 13:14)-Sieg nach Verlängerung gegen die Atlanta Falcons beim ersten regulären NFL-Saisonspiel in Berlin war Taylor der gefeierte Mann. „Ich bin einfach nur dankbar. Ich empfinde Demut, dass ich hier ein kleines Stück Geschichte schreiben durfte“, so Taylor weiter.

Taylor dominiert die NFL

Drei Touchdowns erzielte der 26-Jährige, einen davon zum Sieg in der Overtime. Bei 65 Rushing-Touchdowns steht er nun, womit er einen Franchise-Rekord aufstellte. „Jonathan Taylor ist unersetzlich, ist one of one und der Beste in der NFL. Mehr muss man dazu nicht sagen“, sagte der österreichische Colts-Profi Bernhard Raimann bei RTL.

Schon bei seinem zweiten Touchdown des Tages hatte Taylor die über 72.000 Zuschauer im Olympiastadion in Ekstase versetzt, als er mit einem Lauf über 83 Yards – dem längsten seiner Karriere – für die Colts punktete. „Es wird definitiv nicht langweilig, 80-Yard-, 50-Yard- und 60-Yard-Läufe zu sehen. Wir hatten dieses Jahr eine ganze Reihe davon, und ich kann versichern, dass es nicht langweilig wird“, sagte Colts-Quarterback Daniel Jones.