NFL: Indianapolis gewinnt Berlin Game

SID 09.11.2025 • 18:52 Uhr Der Favorit besiegt die Atlanta Falcons im ersten regulären Saisonspiel in der deutschen Haupstadt.

Die Indianapolis Colts haben das erste Gastspiel der NFL in Berlin gewonnen. Das Team um Quarterback Daniel Jones besiegte die Atlanta Falcons am Sonntag in der Hauptstadt in einem Overtime-Krime mit 31:25 (25:25, 13:14). Beim ersten regulären Saisonspiel der US-Football-Liga an der Spree gelang dem überragenden Runningback Jonathan Taylor der entscheidende Touchdown zum Sieg.

Mit einer Bilanz von acht Siegen und zwei Niederlagen bleiben die Colts eines der besten Teams der NFL. Die Falcons stehen bei drei Erfolgen und sechs Pleiten, womit sie im Play-off-Rennen arg unter Druck geraten.

Das "Berlin Game" war das insgesamt fünfte Saisonspiel der NFL auf deutschem Boden. Seit 2022 trägt die Liga offizielle Partien in Deutschland aus, in den Vorjahren waren München und Frankfurt am Main die Austragungsorte.