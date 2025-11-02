Mit der letzten Aktion: Riesen-Überraschung in der NFL

Tobias Wiltschek 02.11.2025 • 22:37 Uhr In der 9. Woche der NFL-Saison kassieren die Green Bay Packers eine unerwartete Heimpleite. Die Entscheidung fällt mit der letzten Aktion.

Die Green Bay Packers haben in der NFL eine völlig überraschende Niederlage kassiert.

Der Super-Bow-Aspitant aus Wisconsin verlor im heimischen Lambeau Field gegen die Carolina Panthers mit 13:16.

Das entscheidende Field Goal erzielte Ryan Fitzgerald in der letzten Sekunde aus 40 Yards.

Für die Packers um Star-Quarterback Jordan Love war es bereits die zweite Niederlage gegen einen Außenseiter.

Packers mussten sich schon den Browns beugen

Schon in Woche 3 mussten sich die „Cheeseheads“ mit 10:13 den Cleveland Browns geschlagen geben.

Die Packers liegen mit fünf Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden in der NFC North trotz der erneuten Pleite gut im Playoff-Rennen.