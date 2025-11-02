Mit der letzten Aktion: Riesen-Überraschung in der NFL

Die Green Bay Packers haben in der NFL eine völlig überraschende Niederlage kassiert.
Riesen-Überraschung in der NFL
In der 9. Woche der NFL-Saison kassieren die Green Bay Packers eine unerwartete Heimpleite. Die Entscheidung fällt mit der letzten Aktion.
Der Super-Bow-Aspitant aus Wisconsin verlor im heimischen Lambeau Field gegen die Carolina Panthers mit 13:16.
Das entscheidende Field Goal erzielte Ryan Fitzgerald in der letzten Sekunde aus 40 Yards.
Für die Packers um Star-Quarterback Jordan Love war es bereits die zweite Niederlage gegen einen Außenseiter.
Packers mussten sich schon den Browns beugen
Schon in Woche 3 mussten sich die „Cheeseheads“ mit 10:13 den Cleveland Browns geschlagen geben.
Die Packers liegen mit fünf Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden in der NFC North trotz der erneuten Pleite gut im Playoff-Rennen.
Die Panthers stehen in der NFC South mit fünf Siegen und vier Niederlagen auf Platz zwei.