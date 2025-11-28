NFL: Der verrückteste Typ der Liga

Johannes Behm 28.11.2025 • 17:37 Uhr Willkommen in New York, Jameis Winston! Die Stadt, die niemals schläft, hat einen neuen Showman. Ein Porträt über die wohl einzigartigste und skurrilste Persönlichkeit in der NFL.

Wer von der New York Times als „einzigartigste Persönlichkeit in der NFL“ bezeichnet wird, muss es wohl oder übel in sich haben. Schließlich spielt in der besten American-Football-Liga der Welt nicht gerade der amerikanische Durchschnittsbürger. Verrückte Typen gibt es dort an jeder Ecke – aber Jameis Winston sticht unter ihnen allen hervor.

Die Zeitung aus Manhattan beschreibt den Quarterback „als einen der skurrilsten Spieler in diesem Sport, was sich in seinen enthusiastischen Ansprachen vor dem Spiel, seinen ungewöhnlichen Aufwärmübungen und seiner unerschütterlichen positiven Einstellung in Interviews“ widerspiegle.

Warum er von Football-Fans auf der ganzen Welt geliebt wird, stellte der 31-Jährige in den vergangenen zwei Wochen einmal mehr unter Beweis. Von der NFL als „nationales Kulturgut“ angekündigt, durfte Winston in den vergangenen zwei Spielen als Quarterback bei den New York Giants auflaufen. Die etatmäßige Nummer eins, Rookie Jaxson Dart, fehlte aufgrund einer Gehirnerschütterung.

NFL-Paradiesvogel Winston fängt plötzlich an zu singen

Die „klassische Jameis-Winston-Erfahrung“ machten die New Yorker Journalisten dann sogleich auf der ersten Presserunde. „Ich möchte, dass die Fans wissen, dass ich mein Bestes geben werde. Natürlich werde ich Spaß haben, aber ich werde meine Leistung bringen – so präzise wie ein Chirurg. Das mache ich schon seit meinem vierten Lebensjahr“, verkündete Winston, bevor er zur Verwunderung der Journalisten plötzlich anfing, zu singen.

„Jetzt darf ich es in der großartigsten Stadt der Welt tun. Ich habe vor, es zusammen mit meinem Sohn zu singen. Es ist die großartigste Stadt der Welt!“, stimmte Winston an und klärte auf. „Das ist eine Anspielung auf Hamilton (Musical, Anm. d. Red.), falls ihr das nicht wisst.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Dass es bei seinem ersten Auftritt für die Giants bei der Niederlage gegen die Packers dann erstaunlicherweise keine viralen Momente gab, machte Winston schließlich am Sonntag im Duell gegen die haushoch favorisierten Detroit Lions mehr als wett. Allerdings sind die skurrilen Auftritte neben dem Platz eben nicht alles, was ihn auszeichnet: Er kann es schließlich auch auf dem Feld.

NFL: Winston liefert Spektakel gegen Lions ab

Der einstige Nummer-eins-Pick der Tampa Bay Buccaneers lieferte gegen die Lions eine Show ab, die ihresgleichen sucht. Die knappe Niederlage war schnell vergessen, dafür blieb Winston in Erinnerung.

Nach zahlreichen Big Plays und langen Pässen standen schlussendlich 366 Passing Yards sowie zwei Touchdowns und eine Interception auf seinem Statistikzettel, das Highlight war allerdings sein eigener 33-Yard-Receiving-Touchdown.

Nach einem Trickspielzug war es plötzlich Winston, der den Ball fing, seinen Gegenspieler – als hätte er nie etwas anderes gemacht – abschüttelte und anschließend in die Endzone lief. In der Geschichte der Liga ist er überhaupt erst der zweite Spieler mit über 350 Passing Yards, zwei TD-Pässen und einem gefangenen TD. Wieder mal ein Beweis dafür, dass Winston es auch auf dem Feld noch draufhat.

Nicht umsonst wurde er 2015 mit dem ersten Pick im NFL-Draft ausgewählt, nachdem er im College die Heisman-Trophy sowie die nationale Meisterschaft gewann, sich allerdings auch einige Skandale leistete.

In der NFL wurde Winston allerdings schnell als der Typ Quarterback bekannt und berüchtigt, der zwar viele Big Plays kreiert, sich allerdings auch viele Turnover leistet.

Winstons legendäre Saison mit 30 Interceptions

2019 mündete das in einer der verrücktesten Saisons der NFL-Geschichte, als er bei den Bucs für unglaubliche 33 TDs und 30 INTs warf. Noch nie zuvor hatte ein Quarterback in einer Saison solche Zahlen aufgelegt. Natürlich war aber nicht alles schlecht, schließlich führte er die Liga mit über 5.100 Passing Yards an.

Einen Job als Starter bekam Winston allerdings nicht mehr. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass er sich seine Sehschwäche weglasern ließ. Bis dato hatte er ohne Kontaktlinsen gespielt und laut seinem damaligen Trainer Bruce Arians nicht einmal den Spielstand erkennen können.

Wie ein kleines Kind freute er sich auf den Schnee

Als Backup sprang er jedoch immer wieder ein – und sorgte für skurrile Momente, insbesondere mit seinen Zitaten. Für immer legendär bleibt sein Sideline-Interview unmittelbar vor dem Spiel gegen die Pittsburgh Steelers, als Winston sich wie ein kleines Kind auf den Schnee freute und einen Bibel-Vers zitierte.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Das Pferd ist für den Kampf vorbereitet, aber der Sieg kommt vom Herrn. Ich bin so glücklich und dankbar, dass der Herr mich gesegnet hat, im Schnee spielen zu dürfen, bei echtem Football-Wetter in Cleveland. Es ist ein wunderschöner Tag, es ist magisch.“

Mit seiner Art irritiert der Quarterback auch oft, doch was laut der New York Times „diejenigen, die Winston nahestehen, gut wissen: Seine ungezügelte, oft alberne Persönlichkeit kommt nicht daher, dass er naiv ist, sondern weil er sich dafür entscheidet, lebensfroh zu sein.“ Winston hat eine harte Kindheit in ärmlichen Verhältnissen in Alabama hinter sich.

„Wir haben hier zu siebt drinnen geschlafen“

„Ich weiß nicht, wie das ging, aber wir haben hier drin zu siebt geschlafen“, erklärte er in einem Video, das ihn beim Besuch des Hauses zeigt, in dem er als Kind lebte. „Diese Ecke war für uns wie ein Badezimmer“, sagt Winston, der hinter dem Haus auf einen Wasserhahn im Freien zeigt. „Wir hatten kein Geld, um Wasser zu kaufen, also haben auch hieraus getrunken. Das beste Wasser, das man bekommen kann – man muss sich nur vom Urin fernhalten.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN