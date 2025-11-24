Historische Aufholjagd schockt den Champion

Tobias Wiltschek 24.11.2025 • 06:35 Uhr Die Philadelphia Eagles leisten sich beim Divisionsrivalen in Dallas eine überraschende Pleite. Dabei führten die Gäste schon mit 21:0.

Titelverteidiger Philadelphia Eagles hat sich in der NFL eine überraschende Niederlage geleistet. Der Super-Bowl-Sieger um Star-Quarterback Jalen Hurts verspielte beim Divisionsrivalen Dallas Cowboys eine 21:0-Führung und verlor 21:24.

Dallas düpierte die Eagles dank eines Field Goals von Kicker Brandon Aubrey aus 42 Yards im letzten Spielzug und krönte damit eine historische Aufholjagd. Einen größeren Rückstand haben die Cowboys in ihrer langen Geschichte noch nie in einen Sieg verwandeln können.

Die Mannschaft von Head Coach Brian Schottenheimer kam erst kurz vor Ende des zweiten Viertels durch einen 1-Yard-Pass von Quarterback Dak Prescott auf George Pickens zu ihren ersten Punkten. Von da an aber marschierte sie zum Sieg.

Besitzer der Dallas Cowboys: „Aufgeben“ nicht im Wortschatz des Teams

„Brian hat dieses Team, das das Wort „aufgeben“ nicht in seinem Wortschatz hat“, sagte Eigentümer und General Manager Jerry Jones. „Sie werden nicht aufgeben, auch wenn sie offensichtlich einen echten Rückschlag durch den Verlust eines Teamkollegen erlitten“, erinnerte Jones an den tragischen Tod von Marshawn Kneeland Anfang November.

Die Cowboys stehen damit bei 5:5 Siegen (ein Unentschieden), während Philadelphia bei acht Erfolgen erst die dritte Niederlage hinnehmen musste. Dennoch steuern Hurts und Co. als souveräner Spitzenreiter der NFC East weiter klar auf Play-off-Kurs.

Die Los Angeles Rams dagegen marschieren weiter und feierten einen 34:7-Erfolg gegen die Tampa Bay Buccaneers.

Auch die Rams führen ihre Division (NFC West) mit 9:2 Siegen weiter an, haben aber die Seattle Seahawks (8:3) im Nacken. Ihr Quarterback Matthew Stafford warf für 273 Yards und drei Touchdowns, zwei davon für Davante Adams. Tampas Spielmacher Baker Mayfield verletzte sich an der linken Schulter und musste durch Teddy Bridgewater ersetzt werden.

Bei den Cleveland Browns feierte Rookie-Quarterback Shedeur Sanders einen erfolgreichen Einstand als Starter. Er führte sein Team zu einem 24:10 bei den Las Vegas Raiders. Die Raiders, abgeschlagenes Schlusslicht der AFC West, trennten sich anschließend von ihrem Offense Coordinator Chip Kelly.

