NFL: Kurioser Deal zwischen New England Patriots und DTM

Curdt Blumenthal 11.11.2025 • 00:52 Uhr Der DTM ist ein Deal mit einem milliardenschweren Partner gelungen. Das erhoffen sich die Veranstalter von der strategischen Partnerschaft.

Die New England Patriots sind eine strategische Partnerschaft mit der DTM eingegangen. „Ziel der Partnerschaft ist es, das Cross-Sport-Engagement zu fördern, die internationale Sichtbarkeit beider Marken zu steigern und neue Zielgruppen zu erschließen“, schreibt der für die DTM verantwortliche ADAC in einer Pressemitteilung.

Seit dem Saisonfinale am Hockenheimring ziert das Logo des Super-Bowl-Rekordsiegers die Front- und Heckscheiben der DTM-Boliden.

Laut Informationen des Newsportals Motorsport Total soll die Initiative für den Deal von den New England Patriots ausgegangen sein.

DTM-Champion pilotiert Vollmer

Wenige Tage vor dem NFL-Saisonspiel im Berliner Olympiastadion fand auf dem Lausitzring ein Treffen zwischen DTM-Champion Ayhancan Güven und den beiden ehemaligen NFL-Spielern Markus Kuhn sowie Sebastian Vollmer statt.