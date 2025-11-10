NFL: Kurioser Deal zwischen New England Patriots und DTM

Die New England Patriots sind eine strategische Partnerschaft mit der DTM eingegangen. „Ziel der Partnerschaft ist es, das Cross-Sport-Engagement zu fördern, die internationale Sichtbarkeit beider Marken zu steigern und neue Zielgruppen zu erschließen“, schreibt der für die DTM verantwortliche ADAC in einer Pressemitteilung.
Patriots kooperieren mit der DTM
Der DTM ist ein Deal mit einem milliardenschweren Partner gelungen. Das erhoffen sich die Veranstalter von der strategischen Partnerschaft.
Seit dem Saisonfinale am Hockenheimring ziert das Logo des Super-Bowl-Rekordsiegers die Front- und Heckscheiben der DTM-Boliden.
Laut Informationen des Newsportals Motorsport Total soll die Initiative für den Deal von den New England Patriots ausgegangen sein.
DTM-Champion pilotiert Vollmer
Wenige Tage vor dem NFL-Saisonspiel im Berliner Olympiastadion fand auf dem Lausitzring ein Treffen zwischen DTM-Champion Ayhancan Güven und den beiden ehemaligen NFL-Spielern Markus Kuhn sowie Sebastian Vollmer statt.
Vollmer durfte dabei auch eine Runde in einem DTM-Fahrzeug mitfahren. „Ich bin zuvor noch nie in einem Rennauto mitgefahren, das war eine einmalige Erfahrung“, sagte Vollmer.