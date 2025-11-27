Newsticker
NFL: Lions verlieren an Thanksgiving - Sorgen um St. Brown

Lions verlieren an Thanksgiving

Der deutsch-amerikanische Wide Receiver humpelt im ersten Viertel vom Feld. Für sein Team setzt es am Feiertag eine empfindliche Pleite.
SID
Heimniederlage und Sorgen um Amon-Ra St. Brown: Die Detroit Lions haben in der NFL einen Thanksgiving-Feiertag zum Vergessen erlebt.

Das Team aus der „Motor City“ unterlag den Green Bay Packers am Donnerstag mit 24:31 (14:17) und verlor darüber hinaus den deutsch-amerikanischen Wide Receiver St. Brown, der bereits im ersten Viertel und ohne Passfang mit einer Knöchelverletzung in die Kabine humpelte.

NFL: Love sticht Goff beim Duell Packers vs. Lions aus

Die Lions kassierten im zwölften Saisonspiel der US-Footballliga die fünfte Niederlage, die gegen den NFC-North-Rivalen besonders schmerzt.

Die Packers, bei denen Quarterback Jordan Love (vier Touchdowns, 234 Yards) einen überragenden Auftritt hinlegte, stehen bei einer Bilanz von acht Siegen, drei Niederlagen und einem Unentschieden.

Lions-Quarterback Jared Goff (zwei Touchdowns, 256 Yards) blieb gegen eine starke Packers-Defensive um Micah Parsons unter seinen Möglichkeiten.

Verletzung bei Amon-Ra St. Brown

Eine Diagnose bei St. Brown stand zunächst aus. Sein Teamkollege Kayode Awosika war dem 26-Jährigen im ersten Viertel unglücklich auf das Bein gefallen.

In der Folge bestimmten vor allem die Packers das Spiel, Highlight war ein 51-Yard-Touchdown-Pass von Love auf seinen Receiver Christian Watson. Die Lions haben seit 1934 an Thanksgiving traditionell ein Heimspiel.

