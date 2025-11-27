NFL: Verletzungsschock! Amon-Ra St. Brown muss raus

Raphael Weber 27.11.2025 • 21:55 Uhr Schreck für Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions! Im Kracher gegen die Green Bay Packers verletzt sich der deutsche Superstar und kann nicht weiterspielen.

Sorgen um den deutschen NFL-Superstar Amon-Ra St. Brown! Der Receiver der Detroit Lions musste im Thanksgiving-Game gegen die Green Bay Packers schon Mitte des 1. Viertels verletzt vom Feld.

Der 26-Jährige verschwand in Begleitung des medizinischen Personals der Lions direkt im Spielertunnel. Noch vor dem Ende der Partie verkündete Detroit, dass er sich eine Knöchelverletzung zugezogen hat und nicht mehr zurückkehren wird.

NFL: Verletzung bei Amon-Ra St. Brown

Was war passiert? St. Brown war unglücklich von einem eigenen Mitspieler erwischt worden. Als der Receiver bei einem Play seinen Gegenspieler blockte, kamen hinter ihm die beiden Linemen Trystan Colon und Kayode Awosika zu Fall.

Deutsche in der NFL Team Position Geburtstag und Ort Größe/ Gewicht College bisherige Stationen Amon-Ra St. Brown Detroit Lions Wide Receiver 24. Oktober 1999 in Anaheim (USA/Kalifornien) 1,83m/ 92 kg University of Southern California (USC) USC Trojans Brandon Coleman Washington Commanders Offensive tackle 12. Oktober 2000 in Newport News (USA/Virginia) 1,98 m / 145 kg Texas Christian University (TCU) Trinity Valley Community College, TCU Jakob Johnson Houston Texans Fullback 15. Dezember 1994 in Stuttgart 1,91 m /116 kg Tennessee Stuttgart Scorpions, New England Patriots, Las Vegas Raiders, New York Giants

Colon rollte St. Brown bereits in die Füße, bevor Awosika ihm mit noch mehr Wucht ins linke Bein fiel. Dabei zog sich der Receiver die Knöchelverletzung zu.

Wie lange St. Brown jetzt ausfallen wird, ist noch nicht klar.

Niederlage für Lions gegen Packers an Thanksgiving

Ohne ihren besten Passempfänger verloren die Lions daheim mit 24:31 (14:17). Die Receiver Dontavion Wicks (2), Romeo Doubs und Christian Watson) sorgten für die Touchdowns der Packers.