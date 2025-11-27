NFL: Verletzungsschock! Amon-Ra St. Brown muss raus

Sorgen um den deutschen NFL-Superstar Amon-Ra St. Brown! Der Receiver der Detroit Lions musste im Thanksgiving-Game gegen die Green Bay Packers schon Mitte des 1. Viertels verletzt vom Feld.
St. Brown verletzt raus!
Der 26-Jährige verschwand in Begleitung des medizinischen Personals der Lions direkt im Spielertunnel. Noch vor dem Ende der Partie verkündete Detroit, dass er sich eine Knöchelverletzung zugezogen hat und nicht mehr zurückkehren wird.
NFL: Verletzung bei Amon-Ra St. Brown
Was war passiert? St. Brown war unglücklich von einem eigenen Mitspieler erwischt worden. Als der Receiver bei einem Play seinen Gegenspieler blockte, kamen hinter ihm die beiden Linemen Trystan Colon und Kayode Awosika zu Fall.
Deutsche in der NFL
Team
Position
Geburtstag und Ort
Größe/ Gewicht
College
bisherige Stationen
Amon-Ra St. Brown
Detroit Lions
Wide Receiver
24. Oktober 1999 in Anaheim (USA/Kalifornien)
1,83m/ 92 kg
University of Southern California (USC)
USC Trojans
Brandon Coleman
Washington Commanders
Offensive tackle
12. Oktober 2000 in Newport News (USA/Virginia)
1,98 m / 145 kg
Texas Christian University (TCU)
Trinity Valley Community College, TCU
Jakob Johnson
Houston Texans
Fullback
15. Dezember 1994 in Stuttgart
1,91 m /116 kg
Tennessee
Stuttgart Scorpions, New England Patriots, Las Vegas Raiders, New York Giants
Colon rollte St. Brown bereits in die Füße, bevor Awosika ihm mit noch mehr Wucht ins linke Bein fiel. Dabei zog sich der Receiver die Knöchelverletzung zu.
Wie lange St. Brown jetzt ausfallen wird, ist noch nicht klar.
Niederlage für Lions gegen Packers an Thanksgiving
Ohne ihren besten Passempfänger verloren die Lions daheim mit 24:31 (14:17). Die Receiver Dontavion Wicks (2), Romeo Doubs und Christian Watson) sorgten für die Touchdowns der Packers.
St. Brown hatte vor seiner Verletzung keinen Ball gefangen. In seiner Abwesenheit kamen Running Back David Montgomery sowie die Receiver Jameson Williams und Isaac TeSlaa in die Endzone.