NFL: Neue Chance für Legendensohn

SID 24.11.2025 • 21:06 Uhr Der Sohn von Deion "Primetime" Sanders darf nach dem Sieg bei den Raiders erneut als Browns-Quarterback ran.

Shedeur Sanders erhält in der NFL eine weitere Chance als Quarterback der Cleveland Browns. Wie Headcoach Kevin Stefanski einen Tag nach 24:10-Sieg der Browns bei den Las Vegas Raiders bekannt gab, wird der Sohn von Deion „Primetime“ Sanders auch am Sonntag (19.00 Uhr) gegen die San Francisco 49ers von Beginn an spielen.

„Die erste Aufgabe eines Quarterbacks ist es, Spiele zu gewinnen“, sagte Stefanski: „Die Kommunikation mit ihm war sehr gut.“

Sanders war in der Vorwoche im Duell mit den Baltimore Ravens (16:23) nach der Pause für den angeschlagenen Dillon Gabriel reingekommen, bei den Raiders gab er nun sein erfolgreiches Debüt in der Startformation. Ein Sieg bei der Premiere als Regisseur der Browns war zuletzt Eric Zeier 1995 gelungen.

NFL: „Viele Leute wollen, dass ich scheitere“

„Viele Leute wollen, dass ich scheitere“, sagte Sanders, der im Draft erst am dritten Tag als Nummer 144 ausgewählt worden war: „Das wird nicht passieren.“

Gegen die 49ers könnte Gabriel, der gegen die Ravens Symptome einer Gehirnerschütterung gezeigt hatte, theoretisch wieder auf das Feld zurückkehren - doch Stefanski setzt auf Sanders. Ob es sich dabei um eine langfristige Entscheidung handelt, ließ der Trainer offen: „Ich werde mich nur auf diese Woche fokussieren.“