NFL-Traumpaar zeigt sich erstmals zusammen im Stadion

Neues NFL-Traumpaar zeigt sich

Die NFL hat nach Taylor Swift und Travis Kelce ein neues glamouröses Traumpaar.
Stefon Diggs ist mit Rapperin Cardi B zusammen
Stefon Diggs ist mit Rapperin Cardi B zusammen
© IMAGO/ZUMA Press Wire
Vincent Wuttke
Die NFL hat nach Taylor Swift und Travis Kelce ein neues glamouröses Traumpaar.

Die NFL kann sich nach Taylor Swift und Travis Kelce über das nächste glamouröse Traumpaar freuen. Denn am Sonntag besuchte erstmals Superstar-Rapperin Cardi B das Stadion und feuerte ihren Partner Stefon Diggs von den New England Patriots an.

Den knappen Sieg gegen die Atlanta Falcons (24:23) verfolgte die Sängerin gemeinsam mit Teambesitzer Robert Kraft von dessen Loge aus. Nach der Partie ging die Rapperin dann auf den Rasen und feierte mit Diggs.

Erst am 1. Juni verkündeten sie die Beziehung. Im September folgte dann die Nachricht über ihr schnelles Baby-Glück. Gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit waren bisher aber sehr selten.

Cardi B feiert Sieg mit Diggs

Cardi B, mit bürgerlichem Namen Belcalis Marlenis Almanzar, hat bereits drei Kinder mit dem berühmten Rapper Offset. Im vergangenen Jahr trennten sich die beiden Musiker jedoch. Diggs hat eine achtjährige Tochter aus einer früheren Beziehung.

Cardi B sorgte bei den Fans im Gillette Stadium für großen Jubel, als sie auf der Videoleinwand eingeblendet wurde und einen Touchdown von Diggs mit dessen Jubeltanz feierte.

Nach dem Spiel wurde Diggs gefragt, ob es schön gewesen sei, vor den Augen der Ehrengäste einen Touchdown zu erzielen. „Es war ganz okay", antwortete er mit einem Hauch von Ironie. Der Receiver fügte lachend an: „Ich glaube, sie kam etwas zu spät zum Spiel. Ich weiß es noch nicht genau. Ich muss meine Hausaufgaben machen und mir das Video dazu ansehen."

Diggs scherzte auch über die Feiergeste seiner Partnerin. „Das hat sie sich selbst beigebracht. Ihre Tanzbewegungen sind allerdings etwas wackelig."

