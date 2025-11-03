Saisonaus? Verletzungsschock um Packers-Star

Newsticker
Verletzungsschock um Packers-Star

Die Green Bay Packers müssen einen bitteren Ausfall verkraften. Die starke Saison von Tight End Tucker Kraft ist nach einem Kreuzbandriss offenbar vorzeitig beendet.
Die Green Bay Packers müssen einen bitteren Ausfall verkraften. Die starke Saison von Tight End Tucker Kraft ist nach einem Kreuzbandriss offenbar vorzeitig beendet.

Schock für die Green Bay Packers: Tight End Tucker Kraft hat sich laut ESPN einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. Demnach bestätigten Untersuchungen am Montag die schlimme Befürchtung nach der 13:16-Niederlage gegen die Carolina Panthers.

Der Verlust wiegt schwer: Der 25-jährige Kraft war bislang der produktivste Passfänger der Packers. Mit einem Schnitt, der auf über siebzig Catches und rund 1.100 Yards hinauslief, steuerte er auf Franchise-Bestmarken für einen Tight End zu.

Herber Verlust für die Packers: „Das wird hart“

„Das wird hart, aber wir müssen die Herausforderung annehmen“, sagte Head Coach Matt LaFleur bereits am Sonntag. „Ich weiß besser als jeder andere, wie viel Tuck in diese Sache investiert und dass er ein wichtiger Teil unseres Teams und ein großartiger Anführer ist, der nur schwer zu ersetzen ist.“

Luke Musgrave, der 2023 eine Runde früher als Kraft gedraftet worden war, muss nun als erster Tight End übernehmen. „Ja, er ist bereit - er muss es sein“, betonte LaFleur auf Nachfrage. Auch John FitzPatrick soll mehr Verantwortung übernehmen.

