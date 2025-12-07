Schock! NFL-Star droht Saisonaus

Johannes Vehren 07.12.2025 • 21:08 Uhr NFL-Star Daniel Jones verletzt sich wohl schwer. Der Quarterback der Indianapolis Colts reißt sich vermutlich die Achillessehne.

Schlimme Verletzung von NFL-Star Daniel Jones! Der Quarterback der Indianapolis Colts hat sich während des Auswärtsspiels bei den Jacksonville Jaguars wahrscheinlich die Achillessehne gerissen.

Bei einem Wurf ging Jones ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Dabei knickte sein rechtes Bein plötzlich weg. Auf dem Boden liegend haute sich der 28-Jährige auf dem Helm. Offenbar war ihm sofort klar, dass er sich schwer verletzt hat.

NFL-Star spielte mit Wadenbeinbruch

Kurz nachdem der Quarterback das Feld verlassen hatte, gaben die Colts bekannt, dass sich ihr Spielmacher an der Achillessehne verletzt hat - eine genaue Diagnose steht noch aus.

Jones erlebte in der laufenden Saison seine Renaissance und trumpfte mit den Colts auf. Die Franchise kämpft derzeit noch um die Playoffs.