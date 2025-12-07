Schlimme Verletzung von NFL-Star Daniel Jones! Der Quarterback der Indianapolis Colts hat sich während des Auswärtsspiels bei den Jacksonville Jaguars wahrscheinlich die Achillessehne gerissen.
Schock! NFL-Star droht Saisonaus
Bei einem Wurf ging Jones ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Dabei knickte sein rechtes Bein plötzlich weg. Auf dem Boden liegend haute sich der 28-Jährige auf dem Helm. Offenbar war ihm sofort klar, dass er sich schwer verletzt hat.
NFL-Star spielte mit Wadenbeinbruch
Kurz nachdem der Quarterback das Feld verlassen hatte, gaben die Colts bekannt, dass sich ihr Spielmacher an der Achillessehne verletzt hat - eine genaue Diagnose steht noch aus.
Jones erlebte in der laufenden Saison seine Renaissance und trumpfte mit den Colts auf. Die Franchise kämpft derzeit noch um die Playoffs.
Der 28-Jährige hatte bereits in den vergangenen zwei Wochen mit einem Wadenbeinbruch im rechten Bein gespielt.
