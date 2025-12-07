Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
NFL
NFL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
NFL>

Schock! NFL-Star droht Saisonaus

Schock! NFL-Star droht Saisonaus

NFL-Star Daniel Jones verletzt sich wohl schwer. Der Quarterback der Indianapolis Colts reißt sich vermutlich die Achillessehne.
Die Atlanta Falcons spielen gegen die Indianapolis Colts und das als reguläres Saisonspiel im Olympiastadion in Berlin. Die Highlights im Video.
Johannes Vehren
NFL-Star Daniel Jones verletzt sich wohl schwer. Der Quarterback der Indianapolis Colts reißt sich vermutlich die Achillessehne.

Schlimme Verletzung von NFL-Star Daniel Jones! Der Quarterback der Indianapolis Colts hat sich während des Auswärtsspiels bei den Jacksonville Jaguars wahrscheinlich die Achillessehne gerissen.

Bei einem Wurf ging Jones ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Dabei knickte sein rechtes Bein plötzlich weg. Auf dem Boden liegend haute sich der 28-Jährige auf dem Helm. Offenbar war ihm sofort klar, dass er sich schwer verletzt hat.

NFL-Star spielte mit Wadenbeinbruch

Kurz nachdem der Quarterback das Feld verlassen hatte, gaben die Colts bekannt, dass sich ihr Spielmacher an der Achillessehne verletzt hat - eine genaue Diagnose steht noch aus.

Jones erlebte in der laufenden Saison seine Renaissance und trumpfte mit den Colts auf. Die Franchise kämpft derzeit noch um die Playoffs.

Der 28-Jährige hatte bereits in den vergangenen zwei Wochen mit einem Wadenbeinbruch im rechten Bein gespielt.

Hol dir den US-Sport-Newsletter! NFL, NBA, NHL & Co. – alle Highlights, Ergebnisse und News bequem per Mail

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite