Die mysteriöse Liebe eines NFL-Superstars

SPORT1 05.12.2025 • 08:31 Uhr Seit Dezember 2024 kursieren Liebesgerüchte um NFL-Superstar Joe Burrow und Model Olivia Ponton – doch eine öffentliche Bestätigung steht weiterhin aus.

Fans vertiefen sich in Spekulationen: Ist Joe Burrow, Quarterback der Cincinnati Bengals, wirklich wieder auf dem Single-Markt – oder steckt mehr hinter den Gerüchten zu Olivia Ponton?

Die Geschichte begann vor einem Jahr: Am 9. Dezember 2024 kam es in Burrows Luxusdomizil in Ohio zu einem Einbruch. Anwesend war Olivia Ponton – laut Polizei galt sie als „Beschäftigte“ von Burrow. In einem Telefonmitschnitt ist zu hören, wie Ponton sagt: „Someone broke into my house... It’s like completely messed up.“

Zwei Tage später äußerte sich Burrow öffentlich: „Meine Privatsphäre wurde auf mehr als eine Weise verletzt“, machte er deutlich – und erteilte weiteren Spekulationen eine schroffe Absage.

Sind der NFL-Quarterback und das Model ein Paar?

Ein Insider berichtete gegenüber People, Burrow und Ponton würden sich „seit frühen Herbst“ 2024 treffen – ohne feste Zusagen: „keeping it casual“.

Im Mai 2025 wurden beide erstmals bei der Formel‑1 in Miami gesehen: Sie verließen dieselbe Limousine, traten kurz nacheinander auf – ein deutlicher Hinweis auf Nähe.

Kurze Zeit später tummelten sie sich gemeinsam in New York – unter anderem mit anderen Influencern wie Olivia Dunne – und sorgten erneut für Medienrummel.

Doch auf direkte Fragen war Ponton weder auskunftsfreudig noch bestätigend: Ein Paparazzo fragte sie beim Verlassen einer After‑Party, ob sie mit Burrow zusammen sei – Ponton reagierte mit einem Lächeln und ging wortlos davon.

Ein Hin und Her ohne finale Antwort von Burrow

Beide bleiben in der Öffentlichkeit auffallend schweigsam – anders als viele Stars der NFL-Women-and-Girlfriends-Szene („WAGs“) ziehen sie keine mediale Aufmerksamkeit auf ihr Privatleben.

Während Burrow sich bei der Presse auf Verärgerung über die Verletzung seiner Privatsphäre beschränkte, hat Ponton sich bislang ebenfalls nicht öffentlich geäußert – und lässt Spekulationen Raum.

Offiziell ist nichts bestätigt – weder eine Beziehung noch ein endgültiges Single‑Status. Doch die Indizien (Einbruchsszene, wiederholte Auftritte zusammen, intime Insider-Gerüchte) deuten auf ein locker gehaltenes, aber anhaltendes Verhältnis hin.