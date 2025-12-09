Kurioser Notfallplan: NFL-Team will QB-Legende reaktivieren

SID 09.12.2025 • 08:20 Uhr Quarterback-Legende Philip Rivers soll laut ESPN am Dienstag in Indianapolis ein Workout absolvieren und Kandidat für den Ersatz von Daniel Jones sein.

Für Quarterback Daniel Jones ist die Saison nach einem Achillessehnenriss vorbei, Ersatzmann Riley Leonard plagen Knieprobleme, deshalb suchen die Indianapolis Colts nach Lösungen.

Laut ESPN arbeitet die Franchise an einem Notfallplan mit Philip Rivers, dabei hat der 44-Jährige (!) seine Karriere nach der Saison 2020/21 beendet.

Rivers soll am Dienstag in Indianapolis ein Workout absolvieren, danach soll eine Entscheidung fallen. Der Routinier war nach 16 Spielzeiten im Trikot der San Diego und Los Angeles Chargers vor seinem Abschied ein Jahr für die Colts aufgelaufen.

Colts kämpfen verzweifelt um Playoff-Teilnahme

Indianapolis hatte nach einem starken Saisonstart zuletzt dreimal in Folge verloren, in der AFC North ist das Team mit 8:5 Siegen nur noch Dritter hinter den Jacksonville Jaguars (9:4) und den Houston Texans (8:5). Am Sonntag (22.25 Uhr MEZ) geht es im Rennen um ein Playoff-Ticket zu den starken Seattle Seahawks.