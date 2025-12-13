Lungen-OP: Sorgen um NFL-Star T.J. Watt

SPORT1 13.12.2025 • 13:06 Uhr Steelers-Star T.J. Watt erleidet einen Lungen‑Teilkollaps und muss operiert werden. Er ist nun auf dem Weg der Besserung.

Unschöne Nachrichten für die Pittsburgh Steelers und ihren Star T.J. Watt! Der 31-Jährige erlitt während einer Dry‑Needling‑Behandlung in der Anlage des NFL-Teams am Mittwoch einen teilweisen Lungenkollaps.

Am Tag darauf wurde er dann operiert, um die Lunge zu stabilisieren und zu reparieren. Sein Bruder J.J. Watt bestätigte, dass der Eingriff erfolgreich verlief und T.J. am Freitag aus dem Krankenhaus entlassen wurde.

Dry‑Needling ist eine gängige Methode zur Behandlung von Muskelverspannungen. In Watt’s Fall führte sie jedoch zu einem seltenen, aber ernsten Zwischenfall - einem Pneumothorax. Laut NFL‑Insider Ian Rapoport wird eine vollständige Genesung erwartet, und Watt soll in dieser Saison wieder spielen können. Der genaue Zeitplan für seine Rückkehr bleibt unklar.

NFL: T.J. Watt fällt erstmal aus

Ausfallen wird er definitiv im anstehenden Monday‑Night‑Game gegen die Miami Dolphins. Das bestätigte Head Coach Mike Tomlin. Ob er darüber hinaus fehlt, sei derzeit offen.

Ohne Watt übernehmen Alex Highsmith, Nick Herbig und Rookie Jack Sawyer die Edge‑Rolle. Herbig, mit 6,5 Sacks zweitbester Pass Rusher im Team, könnte gegen Quarterback und Linkshänder Tua Tagovailoa besonders gefragt sein.