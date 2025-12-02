Nach Hand-OP: Chargers hoffen auf Herbert

SID 02.12.2025 • 07:05 Uhr Justin Herbert soll am kommenden Montag gegen die Philadelphia Eagles möglichst spielen.

Justin Herbert bleibt nach einer Operation an der Hand nur eine Woche Erholungszeit, doch die Los Angeles Chargers hoffen auf einen Einsatz ihres Quarterbacks gegen die Philadelphia Eagles. Das Duell mit dem NFL-Champion findet am kommenden Montag statt.

Herbert hatte sich am Sonntag im Heimspiel gegen die Las Vegas Raiders (31:14) an der linken Hand verletzt und tags darauf wegen einer Fraktur unters Messer begeben. Herbert wirft mit rechts.

„Ich gehe davon aus, dass ich am Montag spiele“, sagte der 27-Jährige, die Ärzte hätten entsprechende Signale gesendet. Und dies sei „immer ein gutes Zeichen“. Der Zustand des Schlüsselspielers der Chargers soll von Tag zu Tag neu bewertet werden.