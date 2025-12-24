NFL: 45 Millionen futsch? Superstar droht Mega-Strafe

SPORT1 24.12.2025 • 10:17 Uhr Der Fan-Eklat könnte DK Metcalf noch deutlich teurer zu stehen kommen als gedacht.

Die Sperre von DK Metcalf von den Pittsburgh Steelers in der NFL hat weitreichende Folgen - in erster Linie für den Superstar selbst.

Zum einen muss der Wide Receiver auf 555.556 US-Dollar Gehalt verzichten, weil er in den nächsten beiden NFL-Wochen gesperrt fehlt.

Deutlich drastischer ist aber, dass ihn das Vergehen wohl zusätzliche 45,5 Millionen Dollar kosten wird. Denn Metcalf hat gegen vertraglich festgelegte Verhaltensregeln verstoßen, schreiben US-Medien.

Und daher verfällt die Mega-Summe an eigentlich garantierten Zahlungen offenbar. Noch ist aber nicht klar, ob die Steelers eine entsprechende Vereinbarung im Vertrag tatsächlich aktivieren werden.

Head-Coach Mike Tomlin schilderte am Dienstag ein Gespräch mit dem Receiver: „Er hat mir erklärt, warum er so reagiert hat. Ich kann das Verhalten nicht gutheißen, aber ich stehe zu DK.“

TV-Bilder hatten gezeigt, dass Metcalf den Fan Ryan Kennedy am Kragen gepackt und weggestoßen hatte. Kennedy, der eine Lions-Perücke trug, beteuerte später über seine Anwälte, er habe „weder rassistische noch frauenfeindliche Beleidigungen“ benutzt.

In sozialen Netzwerken kursieren jedoch Videos, die den Zuschauer nach dem Vorfall grinsend mit den Worten „That was the goal, folks“ zeigen. Pikant: Metcalf hatte Kennedy schon bei einem früheren Gastspiel in Detroit gemeldet, als er noch für Seattle spielte.

Wer ersetzt den Star-Receiver?

Durch Metcalfs Ausfall und die anhaltende Oberschenkelverletzung von Calvin Austin III rückt nun wohl der Receiver Roman Wilson in den Fokus.

Der 2024er Third-Round-Pick war zuletzt dreimal in Folge inaktiv, nachdem Pittsburgh mit Adam Thielen und Marquez Valdes-Scantling zwei erfahrene Passfänger nachverpflichtet hatte. Tomlin sieht dennoch eine Chance: „One man’s misfortune is another man’s opportunity. Ich bin gespannt, wie Roman seine Klinge geschärft hat.“

AFC-North-Titel in Reichweite

Trotz der Turbulenzen haben die Steelers ihr großes Ziel vor Augen. Schon am Wochenende könnten sie sich den Division-Titel sichern - entweder durch eine Niederlage der Ravens gegen Green Bay oder mit einem eigenen Sieg über die Browns.