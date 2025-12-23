NFL: Superstar nach Prügel-Eklat gesperrt

SPORT1 23.12.2025 • 07:36 Uhr Steelers‑Receiver DK Metcalf wird nach seinem Prügel-Eklat mit einem Lions‑Fan von der NFL gesperrt. Der Fan bestreitet rassistische Beleidigungen.

Die NFL sperrt Superstar DK Metcalf nach seinem Prügel-Eklat für zwei Spiele ohne Gehalt. Der Wide Receiver hatte sich während des Spiels gegen die Detroit Lions mit einem Fan angelegt und einen Schlag mit der Faust abgegeben.

Die Liga wertete den Ausraster von Metcalf als „Verhalten zum Nachteil der NFL“. Metcalf plant, gegen die Sperre Berufung einzulegen.

Beim 29:24-Sieg der Steelers am 21. Dezember griff Metcalf einen Fan in der ersten Reihe an, nachdem dieser sich über das Geländer der Tribüne lehnte und den Steelers-Star beleidigt und provoziert haben soll.

Metcalf packte den Fan am Hemd, zog ihn näher und führte einen Schlag aus, der offenbar nur minimalen Kontakt verursachte. Die Offiziellen sahen die Szene nicht und verhängten keine Strafe während des Spiels.

„Vollkommen falsch”: Fan bestreitet Beleidigungen

Metcalf verließ die Kabine nach dem Spiel, ohne sich zu äußern. Auch Head Coach Mike Tomlin sagte, er habe von dem Vorfall gehört, aber ihn nicht gesehen und noch nicht mit Metcalf gesprochen.

Der beteiligte Fan, Ryan Kennedy, bestreitet ausdrücklich, rassistische, frauenfeindliche oder hasserfüllte Sprache verwendet zu haben. Eine von seiner Anwaltskanzlei veröffentlichte Erklärung bezeichnet entsprechende Behauptungen als „vollkommen falsch“. Kennedy habe seit dem Vorfall Belästigungen und Gewaltandrohungen erhalten.

Metcalf hatte den Fan laut ESPN bereits in der Vergangenheit gemeldet - während seiner Zeit bei den Seattle Seahawks soll er Sicherheitskräfte auf Kennedy aufmerksam gemacht haben.

Harter Verlust für die Steelers - Metcalf Comeback zum Playoff-Auftakt?

Metcalf führt die Steelers mit 59 Catches für 850 Yards an und ist ihr Top‑Receiver. Seine Sperre trifft das Team hart: In den verbleibenden beiden Saisonspielen gegen die Cleveland Browns und Baltimore Ravens fehlt damit der klare Nummer‑1‑Receiver.

Bereits zuvor hatte Calvin Austin III das Spiel gegen die Lions wegen einer Oberschenkelverletzung verlassen, was die Receiver‑Situation weiter schwächte.