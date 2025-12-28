NFL heute live im Free-TV, Livestream & Ticker: Kampf um die Playoffs

Die reguläre Saison der NFL biegt auf die Zielgerade ein: In Woche 17 stehen am Sonntag spannende Duelle im Kampf um die Playoffs auf dem Programm. Mittendrin dabei sind die Carolina Panthers und Tampa Bay Buccaneers.
Playoff-Kampf live im Free-TV
Beide Teams kämpfen noch um den Sieg in der NFC South. Die Panthers führen die Division aktuell mit einer Bilanz von acht Siegen und sieben Niederlagen an und haben damit eine Partie mehr gewonnen als die Bucs (7:8).
So können Sie die NFL live verfolgen:
- TV: RTL
- Stream: RTL+, DAZN
RTL zeigt am Sonntagabend beide Teams in seinem Programm. Das Heimspiel der Panthers gegen die starken Seattle Seahawks (12:3) wird ab 19 Uhr im Free-TV übertragen. Kommentiert wird das Duell von Patrick Esume und Björn Werner.
Das Auswärtsspiel von Tampa Bay bei den Miami Dolphins (6:9) ist ab 18.45 Uhr im Stream bei RTL+ zu sehen und wird von Freddie Schulz sowie Adrian Franke begleitet.
Später am Abend treffen ab 22.05 Uhr die Las Vegas Raiders (2:13) und New York Giants (2:13) aufeinander. Diese Partie wird ebenfalls im Free-TV übertragen. Die Kommentatoren sind Jan Stecker und Kasim Edebali. Beide Teams haben keine Chance mehr auf die Playoffs.
