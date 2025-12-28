NFL heute live im Free-TV, Livestream & Ticker: Kampf um die Playoffs

SPORT1 28.12.2025 • 16:00 Uhr Wer sichert sich die letzten Plätze in den NFL-Playoffs? Der Kampf um die Postseason wird im Free-TV übertragen.

Die reguläre Saison der NFL biegt auf die Zielgerade ein: In Woche 17 stehen am Sonntag spannende Duelle im Kampf um die Playoffs auf dem Programm. Mittendrin dabei sind die Carolina Panthers und Tampa Bay Buccaneers.

Beide Teams kämpfen noch um den Sieg in der NFC South. Die Panthers führen die Division aktuell mit einer Bilanz von acht Siegen und sieben Niederlagen an und haben damit eine Partie mehr gewonnen als die Bucs (7:8).

So können Sie die NFL live verfolgen:

TV: RTL

RTL Stream: RTL+, DAZN

RTL zeigt am Sonntagabend beide Teams in seinem Programm. Das Heimspiel der Panthers gegen die starken Seattle Seahawks (12:3) wird ab 19 Uhr im Free-TV übertragen. Kommentiert wird das Duell von Patrick Esume und Björn Werner.

Das Auswärtsspiel von Tampa Bay bei den Miami Dolphins (6:9) ist ab 18.45 Uhr im Stream bei RTL+ zu sehen und wird von Freddie Schulz sowie Adrian Franke begleitet.